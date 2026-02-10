Registro Beca Rita Cetina Primaria: ¿Cuándo Termina la Primera Etapa y Dónde Me Corresponde?

Ha iniciado oficialmente la primera fase previa al registro de la Beca Rita Cetina para primaria 2026. Si no quieres perder la oportunidad de que tu hija o hijo sea beneficiario, te contamos cuándo termina este paso y dónde te corresponde cumplir con este paso.

Como te informamos previamente, el gobierno federal anuncio la fecha en la que comienza la distribución de información acerca de este nuevo apoyo, mientas sigue la espera por la publicación del calendario para el pago de las Becas Benito Juárez.

Te recordamos que este año dará inicio la distribución de la Beca Rita Cetina —el programa social universal de educación básica— para las y los estudiantes de primaria, pero a diferencia de la población que ya lo recibe actualmente, que son estudiantes de secundaria, quienes reciben un monto bimestral de $1,900 pesos, en este caso, será un pago único en el año.

¿Cuándo termina la primera etapa de la Beca Rita Cetina Primaria?

El Gobierno de México comenzó el pasado 3 de febrero las asambleas informativas, que son la primera etapa de este programa, en primarias públicas de todo el país para la nueva beca de uniformes y útiles escolares Rita Cetina, que consistirá en un monto único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante de primaria. Se prevé que este apoyo beneficiará a 6 millones 380 mil 756 familias y 8 millones 41 mil 182 alumnos.

Esta primera etapa de la Beca Rita Cetina en Primaria terminará el próximo 27 de febrero. Es importante que si te interesa que tu hija o hijo se integre a este apoyo, acudas a estos eventos informativos, para que no tengas problemas al momento del registro u otro paso hasta la dispersión del apoyo.

¿Cómo saber dónde me corresponde acudir a las asambleas de la Beca Rita Cetina Primaria?

Si aún no conoces cuándo y dónde te corresponde acudir a la asamblea informativa de la Beca Rita Cetina para primaria, te contamos que esta información puedes consultarla con el equipo administrativo del plantel de tu escuela o estar atento en grupos de aviso de la misma comunidad. Por dichas vías se confirmará la fecha en la que acuda personal del gobierno federal.

Es muy importante que acudas, para que sepas el paso a paso de la solicitud en la plataforma y obtengas tu beca sin contratiempos, señala la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

En la primaria se pegarán carteles con la información de cuándo y dónde se realizará tu asamblea, también se informará a través del canal de WhatsApp de tu estado, a los cuáles puedes acceder en este enlace.

Te recordamos que este lunes 9 de febrero se dieron a conocer las fechas oficiales de cuándo se realizará el registro, así como el link para ese proceso, que se llevará a cabo en línea.

