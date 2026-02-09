¿De Cuánto Es el Pago por Tarjeta de Circulación 2026 en CDMX? Requisitos para Refrendo En Línea

Si ya se venció tu Tarjeta de Circulación en Ciudad de México, no te arriesgues a que te multen y mejor haz tu trámite de renovación en la Secretaría de Movilidad (Semovi). Para que no te compliques, en N+ te decimos cuál es el costo de este documento vehicular y qué requisitos debes cumplir para hacer el refrendo en línea.

Ten en cuenta que la renovación de la Tarjeta de Circulación 2026 la debe hacer el propietario del vehículo o en su defecto un representante legal. Si lo prefieres también puedes hacer el trámite de forma presencial, sólo debes reunir todos los requisitos y hacer el pago de tu línea de captura para poder hacer cita.

Si también estás pensando en aprovechar para sacar la licencia permanente en CDMX, te recordamos cuál es la fecha límite para hacer el trámite, así como el listado completo de módulos donde puedes obtener esta identificación vehicular.

Tener al corriente tus documentos, evitará que te hagas acreedor a multas y sanciones al conducir por calles de Ciudad de México y el Estado de México. Al tiempo que te permite organizar mejor tu archivo personal.

¿Cuánto cuesta la tarjeta de circulación en CDMX este 2026?

El refrendo o renovación de la tarjeta de circulación tiene un costo de 433 pesos, que se pueden pagar en línea con tarjeta de crédito u obtener una línea de captura para liquidar el monto total en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o auxiliares de pago autorizados.

Ten en cuenta que para que puedas iniciar el trámite en línea es necesario que tengas habilitada tu cuenta Llave CDMX, o de lo contrario te registres para obtener tu cuenta personal.

Ten en cuenta que en algunos establecimientos el pago puede tardar en verse reflejado hasta 72 horas, por lo que en cualquier caso debes conservar el comprobante de pago en línea o la captura de pantalla del pago.

Si haces el pago en línea, debes seleccionar entre las siguientes opciones:

Nuevo Trámite: en casos en los que no se tiene una línea de captura pagada

Nuevo trámite con línea de captura: se utiliza en los casos en que ya se cuenta con un comprobante de pago.

De forma presencial debes optar por seleccionar un concepto para obtener una línea de captura: "Renovación o Refrendo de Tarjeta de Circulación", Clave 36-15.

¿Cuáles son los requisitos para renovar la Tarjeta de Circulación en CDMX?

Ahora que sabes cuánto deberá invertir en el refrendo de tu tarjeta de circulación, vale la pena que conozcas cuáles son los documentos que debes de reunir para iniciar el trámite de manera digital:

Identificación Oficial (credencial del INE, Cartilla del Servicio Militar, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia para Conducir o tarjeta de residencia)

Documentos para acreditación de personalidad jurídica (Personas Físicas: (Carta poder firmada ante dos testigos e identificación del interesado o quien realiza el trámite), (Personas Morales: Acta constitutiva, poder notarial e identificación oficial del representante apoderado).

Comprobante de pago de derechos por refrendo de Tarjeta de Circulación

¿Cómo renovar la tarjeta de circulación en línea? Paso a Paso

Una vez que tengas todos los requisitos, es momento de que sepas cómo se debe hacer el trámite por internet. Es gratuito.

Ingresa a la página web https://tramites.cdmx.gob.mx/tarjeta-circulacion/public/ Inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX Dirígete a la parte inferior de la página y da click en el botón verde que dice "Siguiente". ¿Da click en "Iniciar trámite". Selecciona la opción correspondiente a su caso: a. Nuevo trámite: Se utiliza en los casos que no tiene una línea de captura pagada b. Nuevo trámite con línea de captura: Se utiliza en los casos que ya tienen una línea de captura pagada. Llena la información solicitada de acuerdo al caso. Realizar pago de línea de captura Imprime tu hoja con la nueva vigencia

