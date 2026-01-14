¿Hasta Cuándo se Puede Tramitar la Licencia Permanente en CDMX? Costo y Fecha Límite 2026

¿Ya tienes tu Licencia Permanente CDMX? Si aún no te decides o no has alcanzado cita, mantente atento porque este 2026 habrá fecha límite para realizar el trámite. Por lo que en N+ te decimos hasta cuándo podrás obtenerla y cuál es su costo.

Si bien el plazo original para sacar la licencia permanente en CDMX vencía en 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada dio a conocer que se extendía el plazo debido a la amplia convocatoria que hubo de personas que quieren aprovechar este beneficio.

Justamente fue la alta demanda de capitalinos que quisieron obtener este documento en los últimos meses del año pasado, que los módulos se saturaron y algunas personas no alcanzaron cita pese a realizar su pago en tiempo y forma.

De hecho, hasta el 18 de noviembre de 2025 se habían expedido un millón 390 mil 606 licencias permanentes.

Video: ¿Piensas Sacar la Licencia Permanente de Conducir CDMX? Dan Fecha Nueva para Obtenerla

¿Hasta cuándo se puede tramitar la Licencia Permanente CDMX?

Si estás interesado en obtener este documento para circular en el Valle de México, la jefa de Gobierno de Ciudad de México informó meses atrás que a petición de la ciudadanía se extendía la emisión de Licencias Permanentes durante 2026.

Sin especificar el día y mes exacto en el que se cerrará el plazo de emisión del documento, por lo que se prevé que sea durante todo el año que se puede hacer el proceso de solicitud de esta identificación.

Ten en cuenta que solo la pueden solicitar aquellos que no tengan sanciones por conducir vehículos motorizados bajo los efectos del alcohol o narcóticos y no estén involucrados en algún hecho de tránsito por negligencia, impericia o falta de responsabilidad que hay derivado en lesiones o muertes de terceros.

Costo Licencia Permanente CDMX en 2026 y requisitos

Una vez que te cercioraste de que cumples con el perfil para solicitar la licencia permanente en Ciudad de México, debes alistar el monto a cubrir para obtener este documento: 1,500 pesos.

Según lo dicho por el Gobierno de Ciudad de México, el costo de mil 500 pesos sirve para cubrir únicamente el pago de derecho en 2026.

A continuación hallarás un listado con los Módulos de la Semovi donde puedes hacer tu trámite, aunque también puedes hacer el proceso en línea o vía app CDMX.

Entre los documentos que debes presentar, están los siguientes:

Credencial para Votar o Cédula Profesional o Pasaporte o Tarjeta de Residencia o Cartilla de Servicio Militar,

Línea de Captura Pagada

Comprobante de Domicilio de CDMX o Edomex

Contar con Licencia de Conducir Tipo A, expedida por la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México

Cuenta Llave CDMX

Video: Licencia Permanente en CDMX: ¿Cuáles son los Requisitos para Tramitarla?

