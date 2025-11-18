¿Qué Pasa si Pagué mi Licencia Permanente CDMX y No Hay Citas? Amplían Fecha Límite de Trámite

Desde el anuncio de su implementación, la Licencia Permanente CDMX se ha convertido en uno de los trámites más solicitados por los capitalinos. Y hoy, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se amplía el plazo para solicitarla, por ello en N+ te aclaramos qué pasa si ya pagaste la línea de captura de la Licencia de Conducir Permanente.

El trámite permite a habitantes de la Ciudad de México renovar, reponer o expedir la Licencia tipo A Permanente ante la Secretaría de Movilidad capitalina, siempre que cuenten con un documento de este tipo previamente.

Entre los requisitos, los solicitantes no deben tener sanciones por conducir vehículos motorizados bajo los efectos del alcohol o narcóticos y ni haber estado involucrados en hechos de tránsito por negligencia, impericia, falta de cuidado o irresponsabilidad que hayan derivado en lesiones a terceros o muertes.

Dado que el trámite se puede realizar en línea, algunas personas ya hicieron el pago de su línea de captura ante la Secretaría de Administración y Finanzas de Ciudad de México, en espera de obtener una cita para realizar el trámite, sin embargo éstas se encuentran agotadas desde hace varios días.

Video: Licencia Permanente en CDMX: ¿Cuáles son los Requisitos para Tramitarla?

¿Qué pasa si ya pagué la licencia de conducir permanente y no hay citas?

El plazo para realizar la solicitud o renovación de la Licencia de Conducir Permanente era el 31 de diciembre de 2025, sin embargo éste se amplió hasta el 2026. Así lo dio a conocer Clara Brugada durante su conferencia de prensa de este 18 de noviembre de 2025.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México detalló que la extensión en el periodo para realizar este trámite responde a la alta respuesta de los capitalinos y el volumen de trámites realizados en los últimos meses.

Por lo que si ya pagaste tu línea de captura ante la Secretaría de Administración y Finanzas, tendrás lo que resta de este año y todo el 2026 para hacer cita y concluir el trámite para obtener tu licencia de conducir permanente.

Según la Semovi, la cita es para obtener físicamente la Licencia Permanente en alguno de los módulos de Control Vehicular y Licencias de la Secretaría de Movilidad o Alcaldías, así como en los Centros de Servicio de Tesorería.

Video: Extienden Plazo para Tramitar Licencia de Conducir Permanente en CDMX: ¿Hasta Cuándo Se Puede Obtener?

Cómo sacar cita para la Licencia Permanente CDMX

Ingresa al Portal de Citas de la Semovi Inicia sesión con tu Llave CDMX o crea una nueva cuenta Selecciona el tipo de trámite: "Licencia de Conducir Permanente" Completa la información para hacer el trámite Elige el módulo, fecha y hora que mejor te convenga

Costo Licencia Conducir Permanente Actualizado a Noviembre 2025

Clara Brugada recordó a quienes estén interesados en este trámite que la Licencia Permanente tiene un costo de 1,500 pesos, que se pueden pagar en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o en auxiliares de pago autorizados, tales como bancos y algunas tiendas de autoservicio.



Historias Recomendadas