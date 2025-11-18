¿Cuánto Costará la Licencia Permanente en 2026? CDMX Da Precio Oficial del Trámite

Este martes 18 de noviembre de 2025, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que la licencia permanente también podrá tramitarse el siguiente año y dio a conocer cuál será su precio oficial.

¿Se mantendrá el costo o tendrá aumentos? Aquí te contamos todos los detalles sobre la ampliación del periodo para poder tramitar este documento oficial del Gobierno capitalino.

¿Cuál será el precio oficial de la licencia permanente?

En conferencia de prensa, el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton Falcón, dio a conocer que el costo de la licencia permanente se mantendrá en mil 500 pesos en beneficio de la ciudadanía.



Con información de N+.

spb