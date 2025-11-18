Cambian Fecha Límite para Sacar Licencia Permanente en CDMX: ¿Hasta Cuándo se Puede Tramitar?

Durante la conferencia de prensa de hoy, 18 de noviembre de 2025, las autoridades capitalinas detallaron qué pasará con la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX). En N+ te contamos hasta cuándo se puede tramitar.

Le jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la fecha límite originalmente prevista se extenderá debido a la alta respuesta de los capitalinos y al volumen de trámites realizados en los últimos meses.

Asimismo, anunció que la ampliación formará parte del paquete financiero del próximo año y que implementarán métodos que ayuden a agilizar el trámite.

Hemos decidido integrar al paquete financiero la ampliación de la emisión de Licencias Permanentes durante el 2026.

Compartió que la emisión de licencias en 2025 superó todas las expectativas del gobierno capitalino, con incrementos cercanos al 60% respecto a años anteriores. Este comportamiento, dijo, los llevó a replantear el calendario de atención.

Cabe señalar que la licencia permanente volvió a la Ciudad de México en noviembre de 2024, como parte de un compromiso hecho por Brugada durante su campaña. Desde entonces, puede tramitarse en los Módulos de Control Vehicular y Licencias de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

