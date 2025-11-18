Licencia Permanente CDMX: ¿Cómo Tramitarla en Línea sin Salir de Casa y Hasta Cuándo?

La Licencia Permanente CDMX se puede tramitar en línea, por lo que te puedes ahorrar bastante tiempo en las filas; además, ahora tendrás oportunidad de hacer el proceso con calma, ya que se extendió el plazo para hacer la gestión; estos son los detalles.

Este documento emitido por las autoridades locales autoriza a los conductores a manejar autos particulares sin tener que realizar renovaciones en cada periodo de tiempo.

Por la simplicidad de esta credencial, se ha vuelto uno de los trámites más solicitados por los capitalinos. Además, la versión digital tiene la misma validez que la física. Por lo que es reconocida en todo el país, siempre y cuando esté vigente y actualizado.

Ojo, es importante que consideres que únicamente la Licencia Permanente CDMX la pueden tramitar las personas que tienen residencia en la Ciudad de México.

Extienden plazo para tramitarla

Las autoridades capitalinas informaron que se extiende el plazo para hacer el trámite de la Licencia Permanente CDMX, por lo que ahora las personas que lo requieran podrán solicitarla hasta 2026.

A petición de la ciudadanía, hemos decidido integrar al paquete financiero del próximo año la ampliación de la emisión de licencias permanentes durante 2026, dijo la jefa de gobierno, Clara Brugada

Asimismo, indicaron que 2025 se convirtió en el año de mayor emisión de licencias en la historia de la capital, con un incremento de hasta 60%. Lo anterior, porque durante el primer año de este programa se logró la emisión de un millón 390 mil 606 licencias permanentes.

¿Cómo tramitar la Licencia Permanente CDMX en línea?

La Licencia Permanente tiene un costo de mil 500 pesos y se puede tramitar de manera presencial en cualquiera de los 30 módulos instalados por la Secretaría de Movilidad (Semovi) en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México.

No obstante, también existe la posibilidad de hacer el trámite de la licencia permanente en línea, para que las personas que no tienen la oportunidad de salir de casa o de moverse por la ciudad con facilidad puedan obtener el documento.

Es importante que sepas que antes de iniciar el trámite debes corroborar:

No contar con adeudos pendientes

Si es la primera vez que la tramitas, deberás generar una cita para hacer el "Curso teórico de conducción"

El pago se refleja en un máximo de 72 horas

Si ya tienes todo listo, para hacer el trámite en línea necesitas seguir estos pasos:

Iniciar sesión con Llave CDMX Expediente. ¿Aún no tienes una? Te explicamos cómo hacerla

Da click en "Iniciar" y posteriormente en "Nuevo trámite"

Elige cómo quieres pagar: en línea o con línea de captura

Completa los campos: Carga de Identificación Oficial, Comprobante de no adeudos, Certificado de Curso Teórico

Cuando el pago se vea reflejado, te enviarán a tu correo la constancia que tendrá tu nuevo número de licencia. También podrás descargarla desde tu Cuenta Llave CDMX Expediente. Para descargar la versión digital, baja la App CDMX.

