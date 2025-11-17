Segunda Marcha Generación Z en CDMX: ¿Cuándo y a Qué Hora Será la Nueva Protesta?

La segunda Marcha Generación Z en CDMX es un hecho. La movilización se planea nuevamente para tomar las principales calles de la ciudad, por lo tanto, es importante conocer los detalles para anticipar salidas y traslados; estos son los detalles.

Esta protesta que ha sido convocada en redes sociales, tiene como finalidad, según sus organizadores, exigir paz y seguridad. Además, entre las exigencias también se consideran mejores condiciones de vida para las nuevas generaciones, tales como:

Trabajo digno

Acceso a vivienda

Mejora en el transporte público

A lo anterior, también se suman a sus consignas mejores políticas públicas, así como verdadero compromiso por parte de funcionarios con el objetivo de priorizar las necesidades reales de los habitantes.

México no se rinde, dicen los organizadores

¿Cuándo y a qué hora es la segunda Marcha Generación Z en CDMX?

De acuerdo con lo estipulado en la nueva convocatoria, podrán participar todas las personas que deseen sumarse a las exigencias. Por ello, aseguran que el recorrido será similar al realizado este fin de semana.

Es decir, que la ruta de la segunda Marcha Generación Z sería:

Ángel de la Independencia

Av. Paseo de la Reforma

Av. Juárez

Eje Central

Calle 5 de Mayo

Zócalo

Por lo tanto, las personas que utilicen dichas vialidades, deben tomar sus precauciones y buscar alternativas viales. Ojo, porque es probable que el servicio en el transporte público sea modificado por esta movilización.

La segunda Marcha Generación Z se realizará este jueves 20 de noviembre a las 11:00 horas en la CDMX.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si realizarán un operativo especial durante las movilizaciones que llevan como estandarte la bandera del anime One Piece.

