El Desfile por la Revolución Mexicana 2025 se realizará este jueves 20 de noviembre, por lo que las principales calles de la CDMX serán el escenario para la conmemoración del 115 Aniversario. Aquí te damos todos los detalles para que tomes tus precauciones.

De acuerdo con las autoridades, el desfile se realizará a pesar de que el mismo día se planea la segunda Marcha Generación Z. No obstante, hicieron un llamado a no caer en la “provocación y la violencia”.

Noticia relacionada: Segunda Marcha Generación Z en CDMX: ¿Cuándo y a Qué Hora Será la Nueva Protesta?

Sin embargo, todo está listo para que el desfile cívico-militar se lleve a cabo como en otras ediciones, donde el baile, la música y tradiciones se apoderen de las calles para celebrar la historia e identidad de los mexicanos.

Durante el Desfile del 20 de noviembre de 2025, se contará con la participación de elementos de la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército, quienes harán su entrada con vehículos temáticos y caballos.

Video: "Marcharon los Mismos de Siempre; No Vamos a Caer en la Provocación": Sheinbaum

¿Cuál es la ruta del Desfile por la Revolución Mexicana 2025 en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el próximo 20 de noviembre por primera vez se hará un ajuste a la ruta del Desfile por la Revolución Mexicana, el cual iniciará a las 10:00 horas.

Por primera vez será una ruta distinta, por lo que te invitamos a consultar el trayecto, para que elijas el mejor lugar

Toma nota, ya que este año la ruta del desfile del 20 de noviembre será el siguiente:

Zócalo

5 de Mayo

Eje Central

Avenida Juárez

Monumento a la Revolución

Por lo tanto, habrá modificación en la circulación vial y en el transporte público de esa zona, tal es el caso de las Líneas 4, 7 y 3 del Metrobús; toma tus precauciones.

Las alternativas viales por el Desfile de la Revolución Mexicana 2025 son:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Circuito Interior

Av. Chapultepec

¡Ven y vive con nosotros este magno evento!



Te esperamos este 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana, para presenciar el Desfile Cívico-Militar conmemorativo al “115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana”.



El recorrido inicia en la Plancha del Zócalo hasta el… pic.twitter.com/6XDExU1L4l — @Defensamx (@Defensamx1) November 16, 2025

Historias recomendadas:

EPP

