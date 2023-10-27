¿Cómo Tramitar la Licencia Permanente CDMX en Diciembre 2025? Requisitos y Costo

Recuerda que en diciembre de 2025 puedes aprovechar para obtener tu licencia permanente en Ciudad de México (CDMX), así que si no has realizado el trámite para que puedas conducir un vehículo y no tener la preocupación de tener que renovar, te decimos cómo hacer el trámite paso a paso.

En N+ te hemos explicamos que el trámite para que te den la Licencia Permanente 2025 se puede realizar en línea o al agendar una cita para visitar un módulo de atención de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

¿Cómo tramitar mi licencia de conducir permanente en CDMX durante diciembre 2025 en SEMOVI?

Tramitar la licencia permanente de Ciudad de México es sencillo, puedes hacerlo en línea o también de manera presencial, de esta forma, lo único que debes hacer es agendar una cita.

Si buscas realizar el trámite para solicitar tu licencia permanente de Ciudad de México, deberás seguir los pasos que enlistamos más adelante.

¿Cómo pedir mi licencia de conducir permanente de CDMX en línea en diciembre de 2025?

Visita el portal de licencia permanente aquí.

Inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX (sino tienes una, créala en ese mismo momento).

Luego haz clic en “Iniciar”

Selecciona “Nuevo trámite”

Elige el método de pago: en línea o con línea de captura

Completa los siguientes campos: Identificación oficial Comprobante de no adeudos Certificado de curso teórico (en caso de que sea tu primera vez)



Una vez que el pago se vea reflejado en el sistema, a tu correo electrónico llegará la constancia que tendrá tu número de licencia. También podrás descargarla desde tu Cuenta Llave CDMX Expediente.

Recuerda que en caso de requerir el plástico de tu licencia permanente, podrás ir con tu constancia a alguno de los módulos de Control Vehicular y Licencias de la Secretaría de Movilidad, alcaldías o en Centros de Servicio de Tesorería, en la fecha y horario que elijas.

¿Cómo pedir la licencia de conducir permanente de CDMX de manera presencial en diciembre de 2025?

Ingresa al Sistema de citas en línea de SEMOVI en este link.

Coloca tu Llave CDMX (sino tienes una puedes crearla al momento).

Presiona el botón "Agendar Cita".

Se desplegará una lista de trámites vehiculares. Selecciona el botón "Licencias y Permisos de Conducir para Menores".

Entra en el apartado "Licencia Tipo A".

Haz clic en "Expedición de Licencia Tipo "A" Permanente".

Escribe tu CURP y la Línea de Captura del pago único para la emisión de la licencia.

Elige el horario y la sede para concluir tu cita.

El día de tu cita debes presentar los siguientes documentos: Comprobante de domicilio Identificación oficial



¿Cuáles son los requisitos de SEMOVI para pedir la licencia de conducir permanente de CDMX en diciembre de 2025?

Además de los documentos que ya enlistamos, es importante recordar que para solicitar tu licencia de conducir permanente debes cumplir con los siguientes requisitos:

La licencia de conducir vigente tipo A (si es que ya contabas con licencia de conducir).

No tener sentencias por delitos asociados a siniestros viales.

No haber sido sancionado en el Programa Conduce sin Alcohol o alcoholímetro.

Pagar 1,500 pesos que cuesta el trámite.

En caso de que sea la primera vez que pides una licencia de conducir, tendrás que presentar un examen teórico obligatorio.

Recuerda, si aún no tienes la licencia y si no alcanzas citas diciembre de 2025, en 2026 aún podrás solicitar tu licencia de conducir permanente en Ciudad de México.

CH