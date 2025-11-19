¿Dónde Están los Módulos Semovi para Tramitar Licencia Permanente CDMX 2025? Lista por Alcaldía

¿Aún no tramitas tu licencia permanente en Ciudad de México? Clara Brugada, jefa de Gobierno, anunció que se amplía hasta 2026 el plazo para realizar el trámite. Por lo que en N+ te recordamos, dónde están los módulos Semovi para que saques tu cita.

Esta decisión llega tras la alta demanda de capitalinos que decidieron hacer el trámite, y quienes por el plazo anterior habían hecho el pago, pero se quedaron sin cita para 2025.

Ten en cuenta que la licencia permanente que se tramita a partir del 2024 sólo permite la conducción de vehículos. En cambio, la licencia permanente anterior, las licencias A1 y A2 o las de otros estados sí permiten la conducción de motocicletas y vehículos.

Además, sólo se otorga a personas con domicilio en el Estado de México y la capital del país, que paguen 1,500 pesos.

¿Dónde están los módulos Semovi para tramitar la licencia permanente?

De acuerdo con el proceso para tramitar la Licencia de Conducir Permanente en CDMX, una vez que pagues los 1,500 pesos correspondientes a la línea de captura, podrás obtener el plástico de tu Licencia Permanente en alguno de los Módulos de Control Vehicular y Licencias de la Secretaría de Movilidad o Alcaldías.

La cita en los módulos de la Semovi la deberás generar a través de la página de internet de la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México. O en los Centros de Servicio de la Tesorería.

Dirección y Horario de Módulos Semovi para Citas de Licencia Permanente

Azcapotzalco

Módulo Móvil 5

Avenida Nextengo 78, colonia Santa Cruz Acayucan, C.P. 02770

En el estacionamiento de Walmart Azcapotzalco

Benito Juárez

Módulo División del Norte

Avenida Municipio Libre 314, colonia Emperadores. C.P. 03320

L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas

Sábados de 09:00 a 13:00 horas

Módulo Móvil 1

Avenida Universidad 936, colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, alcaldía Benito Juárez

En el Estacionamiento de Walmart

L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas

Sábados de 09:00 a 13:00 horas

Coyoacán

Módulo Alcaldía

Avenida Río Churubusco s/n, esquina Prolongación Xicoténcatl, colonia San Diego Churubusco, C.P. 04120

L a V de 09:00 a 16:00 horas

Cuajimalpa

Centro Comercial Santa Fe, Avenida Vasco de Quiroga 3800, local 1003, colonia Lomas de Santa Fe, nivel 1 del Estacionamiento

L a V de 09:00 a 16:00 horas

Módulo Alcaldía

Avenida Juárez esquina avenida México s/n. Edificio Vicente Guerrero, planta baja. Colonia Cuajimalpa. C.P. 05000

L a V de 09:00 a 16:00 horas

Cuauhtémoc

Módulo Central de Insurgentes

Avenida Insurgentes Sur 263, Planta Baja, colonia Roma Norte. C.P. 06700

L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas

Sábados de 09:00 a 13:00 horas

Módulo de Agencias y Licencias

Avenida Insurgentes Sur 263, 1e Piso, colonia Roma Norte, C.P. 06700

L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas

Sábados de 09:00 a 13:00 horas

Módulo Móvil 2

Calzada Chabacano 43, colonia Asturias, C.P. 06890

En el Estacionamiento de Mega Soriana Asturias

L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas

Sábados de 09:00 a 13:00 horas

Módulo Móvil 29

Jesús Garcia 50, colonia Buenavista, C.P. 06350

En el estacionamiento de la alcaldía Cuauhtémoc

L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas

Sábados de 09:00 a 13:00 horas

Gustavo A. Madero

Módulo Móvil 11

El Zarco avenida 510 1, colonia Pueblo de San Juan de Aragón, C.P. 07940

En el estacionamiento de Transportes Eléctricos

L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas

Sábados de 09:00 a 13:00 horas

Módulo Alcaldía

5 de Febrero s/n, colonia Aragón La Villa C.P. 0750

L a V de 09:00 a 16:00 horas

Iztapalapa

Módulo Móvil 14

Calzada de la Viga 1381, colonia El Retoño, C.P. 09440

En el Estacionamiento de Mega Soriana La Viga

L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas

Sábados de 09:00 a 13:00 horas

Módulo Alcaldía

Cuauhtémoc 6, colonia San Pablo

C.P. 09000

L a V de 09:00 a 16:00 horas

Iztacalco

Módulo Alcaldía / Control Vehicular y Licencias

Av. Té esquina Río Churubusco s/n, Edificio B, Colonia Ramos Millan, C.P. 08000

L a V de 09:00 a 16:00 horas

Magdalena Contreras

Módulo Alcaldía

Avenida Luis Cabrera 1, colonia San Jerónimo Lídice, C.P. 102000

L a V de 09:00 a 16:00 horas

Miguel Hidalgo

Módulo Galerías Plaza de las Estrellas (Control Vehicular)

Circuito Interior Melchor Ocampo 193, local J 24, 1er Piso, colonia Verónica Anzures. C.P. 11300

L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas

Sábados de 09:00 a 13:00 horas

Tláhuac

Módulo Móvil 18

Calzada de Tláhuac 5662, colonia San Lorenzo Tezonco, C.P. 13266

En el estacionamiento de Walmart Tláhuac

L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas

Sábados de 09:00 a 13:00 horas

Módulo Alcaldía

Cuauhtémoc s/n, colonia San Miguel C.P 13070

L a V de 09:00 a 16:00 horas

Tlalpan

Módulo Móvil 20

Calzada Acoxpa 436, colonia ExHacienda Coapa, C.P. 14340

En el estacionamiento de Walmart Acoxpa

L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas

Sábados de 09:00 a 13:00 horas

Xochimilco

Módulo Alcaldía

Avenida 20 de Noviembre 6, colonia San Marcos, C.P. 16050

