¿Dónde Están los Módulos Semovi para Tramitar Licencia Permanente CDMX 2025? Lista por Alcaldía
N+ | Selene Alonzo Romero
El Gobierno de Ciudad de México amplió el plazo para tramitar la licencia permanente, debido a la alta respuesta de capitalinos
¿Aún no tramitas tu licencia permanente en Ciudad de México? Clara Brugada, jefa de Gobierno, anunció que se amplía hasta 2026 el plazo para realizar el trámite. Por lo que en N+ te recordamos, dónde están los módulos Semovi para que saques tu cita.
Esta decisión llega tras la alta demanda de capitalinos que decidieron hacer el trámite, y quienes por el plazo anterior habían hecho el pago, pero se quedaron sin cita para 2025.
Ten en cuenta que la licencia permanente que se tramita a partir del 2024 sólo permite la conducción de vehículos. En cambio, la licencia permanente anterior, las licencias A1 y A2 o las de otros estados sí permiten la conducción de motocicletas y vehículos.
Además, sólo se otorga a personas con domicilio en el Estado de México y la capital del país, que paguen 1,500 pesos.
¿Dónde están los módulos Semovi para tramitar la licencia permanente?
De acuerdo con el proceso para tramitar la Licencia de Conducir Permanente en CDMX, una vez que pagues los 1,500 pesos correspondientes a la línea de captura, podrás obtener el plástico de tu Licencia Permanente en alguno de los Módulos de Control Vehicular y Licencias de la Secretaría de Movilidad o Alcaldías.
La cita en los módulos de la Semovi la deberás generar a través de la página de internet de la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México. O en los Centros de Servicio de la Tesorería.
Dirección y Horario de Módulos Semovi para Citas de Licencia Permanente
Azcapotzalco
- Módulo Móvil 5
Avenida Nextengo 78, colonia Santa Cruz Acayucan, C.P. 02770
En el estacionamiento de Walmart Azcapotzalco
Benito Juárez
- Módulo División del Norte
Avenida Municipio Libre 314, colonia Emperadores. C.P. 03320
L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas
Sábados de 09:00 a 13:00 horas
- Módulo Móvil 1
Avenida Universidad 936, colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, alcaldía Benito Juárez
En el Estacionamiento de Walmart
L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas
Sábados de 09:00 a 13:00 horas
Coyoacán
- Módulo Alcaldía
Avenida Río Churubusco s/n, esquina Prolongación Xicoténcatl, colonia San Diego Churubusco, C.P. 04120
L a V de 09:00 a 16:00 horas
Cuajimalpa
- Centro Comercial Santa Fe, Avenida Vasco de Quiroga 3800, local 1003, colonia Lomas de Santa Fe, nivel 1 del Estacionamiento
L a V de 09:00 a 16:00 horas
- Módulo Alcaldía
Avenida Juárez esquina avenida México s/n. Edificio Vicente Guerrero, planta baja. Colonia Cuajimalpa. C.P. 05000
L a V de 09:00 a 16:00 horas
Cuauhtémoc
- Módulo Central de Insurgentes
Avenida Insurgentes Sur 263, Planta Baja, colonia Roma Norte. C.P. 06700
L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas
Sábados de 09:00 a 13:00 horas
- Módulo de Agencias y Licencias
Avenida Insurgentes Sur 263, 1e Piso, colonia Roma Norte, C.P. 06700
L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas
Sábados de 09:00 a 13:00 horas
- Módulo Móvil 2
Calzada Chabacano 43, colonia Asturias, C.P. 06890
En el Estacionamiento de Mega Soriana Asturias
L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas
Sábados de 09:00 a 13:00 horas
- Módulo Móvil 29
Jesús Garcia 50, colonia Buenavista, C.P. 06350
En el estacionamiento de la alcaldía Cuauhtémoc
L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas
Sábados de 09:00 a 13:00 horas
Gustavo A. Madero
- Módulo Móvil 11
El Zarco avenida 510 1, colonia Pueblo de San Juan de Aragón, C.P. 07940
En el estacionamiento de Transportes Eléctricos
L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas
Sábados de 09:00 a 13:00 horas
- Módulo Alcaldía
5 de Febrero s/n, colonia Aragón La Villa C.P. 0750
L a V de 09:00 a 16:00 horas
Iztapalapa
- Módulo Móvil 14
Calzada de la Viga 1381, colonia El Retoño, C.P. 09440
En el Estacionamiento de Mega Soriana La Viga
L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas
Sábados de 09:00 a 13:00 horas
- Módulo Alcaldía
Cuauhtémoc 6, colonia San Pablo
C.P. 09000
L a V de 09:00 a 16:00 horas
Iztacalco
- Módulo Alcaldía / Control Vehicular y Licencias
Av. Té esquina Río Churubusco s/n, Edificio B, Colonia Ramos Millan, C.P. 08000
L a V de 09:00 a 16:00 horas
Magdalena Contreras
- Módulo Alcaldía
Avenida Luis Cabrera 1, colonia San Jerónimo Lídice, C.P. 102000
L a V de 09:00 a 16:00 horas
Miguel Hidalgo
- Módulo Galerías Plaza de las Estrellas (Control Vehicular)
Circuito Interior Melchor Ocampo 193, local J 24, 1er Piso, colonia Verónica Anzures. C.P. 11300
L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas
Sábados de 09:00 a 13:00 horas
Tláhuac
- Módulo Móvil 18
Calzada de Tláhuac 5662, colonia San Lorenzo Tezonco, C.P. 13266
En el estacionamiento de Walmart Tláhuac
L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas
Sábados de 09:00 a 13:00 horas
- Módulo Alcaldía
Cuauhtémoc s/n, colonia San Miguel C.P 13070
L a V de 09:00 a 16:00 horas
Tlalpan
- Módulo Móvil 20
Calzada Acoxpa 436, colonia ExHacienda Coapa, C.P. 14340
En el estacionamiento de Walmart Acoxpa
L a V 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas
Sábados de 09:00 a 13:00 horas
Xochimilco
- Módulo Alcaldía
Avenida 20 de Noviembre 6, colonia San Marcos, C.P. 16050
