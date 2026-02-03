¿Cuándo Llegará el Triple Pago de la Beca Rita Cetina a Estudiantes de Jalisco?

Las autoridades de los programas sociales del Bienestar informaron que se comenzará con los depósitos para los estudiantes jaliscienses beneficiarios de la Beca Rita Cetina, por lo que los alumnos que recibieron su tarjeta a finales de 2025 o en enero de 2026, obtendrán el pago triple durante este mes de febrero.

Este pago incluye también los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2025, que quedaron pendientes, así como enero-febrero de 2026.

¿De cuánto será el depósito acumulado?

Los estudiantes que recibieron su tarjeta en enero de 2026 recibirán un pago acumulado de 5 mil 700 pesos, sin embargo, pese a que autoridades confirmaron que los depósitos iniciarán en febrero, aún se desconoce el calendario oficial, aunque los depósitos podrían comenzar esta semana.

Cabe señalar que el pago normal de este apoyo es de mil 900 pesos bimestrales y 700 pesos adicionales en caso de que haya más de un hijo en este nivel educativo.

Es importante recordar que este apoyo se deposita directamente en la tarjeta entregada a los padres o tutores, por lo que una vez que se dé a conocer el calendario, los mismos podrán verificar si tienen el depósito, ya sea acudiendo a los bancos o revisando a través de la aplicación del Banco del Bienestar.

Por último, en caso de que los beneficiarios no reciban su depósito, pueden comunicarse al número telefónico 800 639 42 64.

Edith de León / N+

