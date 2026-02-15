Apoyo para Transporte 2026 en CDMX: ¿Quiénes Pueden Solicitar el Pago y Cuánto es el Monto?

El Gobierno de la Ciudad de México abrió el sábado un nuevo registro para el apoyo al transporte público, pero a pesar de que es uno de los gastos principales de sus habitantes, no todos podrán solicitarlo. En N+ te decimos quiénes sí y no pueden acceder a este beneficio y cuál es el monto del apoyo.

Esta convocatoria es publicada en medio del registro de otros programas, como Pensión Bienestar, que se da a nivel nacional para adultos mayores, pero también en la capital: como te compartimos hace unos días, hay un financiamiento que otorga 25 mil pesos a hombres y mujeres.

¿Quiénes pueden pedir el apoyo para transporte 2026 en CDMX

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México compartió el sábado 14 de febrero 2026 la convocatoria de este apoyo, que es nombrado "Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte у Más Primer Semestre 2026", así como el link del registro.

Por la naturaleza del programa, pueden solicitar el apoyo las personas inscritas en licenciatura, modalidad escolarizada o mixta, en instituciones públicas en la Ciudad de México o algún plantel de una Universidad Nacional ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La convocatoria señala que preferentemente se esperan los registros de residentes de colonias, barrios o pueblos con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social (IDS), permanezcan o continúen sus estudios, a través del otorgamiento de apoyos económicos para solventar gastos de transporte y más.

Este apoyo integra, por el momento, solo la dispersión de los primeros seis meses del año, ya que en julio o agosto se publicará el registro para el semestre dos del 2026.

Los requisitos de acceso son:

Ser residente de la Ciudad de México

Ser estudiante de licenciatura en las modalidades escolarizada o mixta y contar con un comprobante de inscripción emitido por la institución educativa.

Para las personas menores de edad, identificación oficial de la madre, el padre o persona tutora.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Cuenta de correo electrónico activa.

No se aceptará a las personas que realicen su registro, pero les falte algún documento y/o aquellos que sean apócrifos, presenten tachaduras, enmendaduras o no sean legibles.

¿Cuánto es el monto de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte у Más?

De acuerdo con las reglas de operación publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México, para este primer semestre se entrega un monto de $1,500 pesos bimestrales. Si se extiende a todo el año, se entregaría una cantidad total de $7,500 pesos.

Para que las personas aspirantes sean incorporadas al apoyo “Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, 2026” deberán realizar el siguiente procedimiento:

Obtener su cuenta Llave CDMX disponible en el siguiente enlace electrónico: https://llave.cdmx.gob.mx/

disponible en el siguiente enlace electrónico: https://llave.cdmx.gob.mx/ Ingresar al formulario o plataforma de registro disponible en el sitio web https://www.sectei.cdmx.gob.mx/ y requisitar todos los campos que ahí se requieran.

y requisitar todos los campos que ahí se requieran. Adjuntar la documentación solicitada de ser necesario por ambos lados y por separado. Los documentos deberán ser completamente legibles y cumplir con las características que se estipulan en la convocatoria. La falta de algún documento y/o aquellos que sean apócrifos, presenten tachaduras, enmendaduras o no sean legibles, serán motivo de no aceptación de la persona aspirante al Programa.

solicitada de ser necesario por ambos lados y por separado. Los documentos deberán ser completamente legibles y cumplir con las características que se estipulan en la convocatoria. La falta de algún documento y/o aquellos que sean apócrifos, presenten tachaduras, enmendaduras o no sean legibles, serán motivo de no aceptación de la persona aspirante al Programa. Una vez que el registro finalice se emitirá un folio , el cual deberá ser conservado por la persona aspirante como evidencia de que el trámite se realizó. Es importante mencionar que, el registro no determina que la persona solicitante sea beneficiaria del apoyo económico, toda vez que, el registro y documentación proporcionada será sujeta a revisión y validación correspondiente.

, el cual deberá ser conservado por la persona aspirante como evidencia de que el trámite se realizó. Es importante mencionar que, el registro no determina que la persona solicitante sea beneficiaria del apoyo económico, toda vez que, el registro y documentación proporcionada será sujeta a revisión y validación correspondiente. Por lo anterior, las personas aspirantes que se hayan registrado en la plataforma correspondiente a este Programa deberán revisar constantemente la página de internet de la SECTEI para consultar la publicación del listado de personas beneficiarias, mensaje que se señalará en las convocatorias del programa social.

