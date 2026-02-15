¿Ya Comenzó la Ola de Calor 2026? La Razón de Altas Temperaturas en CDMX en Temporada de Frío

En los últimos días, las y los habitantes de la Ciudad de México han guardado las chamarras y los cobertores y en su lugar han optado por prendas más ligeras debido al incremento de temperaturas, pero ¿por qué hace tanto calor? ¿Ya inició la ola de calor en CDMX 2026? En N+ te explicamos qué sucede.

Si vives en la capital, seguramente has sentido que el tiempo fresco y los vientos helados son cosa de ayer, pues el calor ha empezado a generar efectos adversos más allá de la incomodidad en la zona. Por casi tres días, se mantuvo la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, por la acumulación de contaminantes en el aire.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis explica que la formación de ozono ocurre cuando hay una fuerte radiación solar y se acelera cuando se tienen elevadas temperaturas.

"El ozono así formado se acumula y estanca en la ciudad cuando hay condiciones de calma (baja velocidad del viento y ausencia de lluvia). Las mayores concentraciones se alcanzan típicamente entre las 13:00 y las 19:00 horas”, así lo señalaron expertos y miembros del Comité Científico Asesor de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Ya comenzó la temporada de calor 2026?

Pese a las altas temperaturas registradas en el centro y oeste del territorio mexicano y las dudas que apuntan a cuál es la razón del del clima cálido en plena época invernal, en este mes de febrero no ha empezado la temporada de calor 2026 en México, pues se prevé que esta inicie en la segunda mitad de marzo.

Por ese motivo, tampoco ha comenzado la ola de calor en Ciudad de México, pese a que el pronóstico para este domingo, por ejemplo, es de una temperatura máxima de 25 a 27 ° Celsius.

¿Por qué está haciendo calor en CDMX?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lan temporada de frentes fríos se extiende hasta mayo, aunque en los meses de marzo y abril empiezan a reducir los sistemas frontales que recorren parte del territorio mexicano.

Asimismo, el invierno concluye hasta el 20 de marzo 2026, por lo que también se pronosticaban temperaturas frescas en estas semanas de febrero, pero el motivo por el que está haciendo calor en la CDMX es por un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, posicionado sobre el país.

Dicho sistema anticiclónico “genera tiempo estable e inhibe la formación de nubes, lo que permite una mayor incidencia de radiación solar y no favorece la dispersión de contaminantes”.

Hasta el momento, la autoridad meteorológica pronostica que el clima mantenga condiciones similares al jueves 19 de febrero 2026.

