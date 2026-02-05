Récord de Calor en México en Pleno Invierno 2026: Zonas con las Temperaturas Más Altas

Aunque nuestro país se encuentra en pleno invierno, varias zonas registraron temperaturas muy altas en enero y los primeros días de febrero 2026, que incluso rompieron récords de calor.

Aquí en N+ te contamos cuáles son los municipios de México que rompieron récords históricos por calor extremo, a pesar de la temporada invernal que culminará con el inicio de la primavera en marzo.

¿Dónde se rompieron récords por calor intenso?

Durante el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, el subgerente de pronóstico meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Alejandro García Jiménez, dio a conocer las temperaturas más altas del 26 de enero al 1 de febrero de 2026.

Refirió que los valores más altos fueron por arriba de los 35 grados Celsius en los estados de Michoacán y Guerrero.

El municipio de Pungarabato , en Guerrero, rompió un récord histórico al registrar 41.3°C ; el anterior era de 41.2°C.

, en Guerrero, rompió un récord histórico al registrar ; el anterior era de 41.2°C. El municipio de Apatzingán, en Michoacán, también rompió récord con 38.8°C; el anterior era de 38.1°C.

Enero 2026, el décimo más cálido en años

García Jiménez también informó que la temperatura media observada en México en enero 2026 fue de 17°C, es decir 0.5°C por arriba de la climatología de 1991 a 2020, que era de 16.5°C.

Eso significa que enero de 2026 fue un mes cálido; de hecho, enfatizó que “enero de 2026 se ubicó como el décimo enero más cálido del registro histórico desde 1953.

Sequía en el país

En otro tema, expuso que al 15 de enero de 2026, el 84.1% de México se mantuvo libre de sequía.

La sequía de moderada a excepcional se extendió en el 7.4% del país, cifra 1.9% menor a lo registrado al término de diciembre de 2025.

Según los datos oficiales, las condiciones anormalmente secas cubrieron el 8.5% del territorio nacional.

