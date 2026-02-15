"Estaba Tirado en la Calle": Padres de Menor Apuñalado en Escuela Hablan de su Estado de Salud

Los padres de familia del estudiante que fue apuñalado afuera de la Escuela Secundaria Diurna N° 324 "Alfonso Caso Andrade", ubicada en la alcaldía Tláhuac, rompieron el silencio. En entrevista con N+ los tutores compartieron su versión sobre lo que ocurrió el pasado 11 de febrero de 2026.

En entrevista con N+ los padres del menor de edad apuñalado a las afueras de la escuela secundaria ubicada en Tláhuac pidieron reservar su identidad y la de su hijo.

Cabe recordar que un día después de lo ocurrido, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México detuvieron a un adolescente de 14 años de edad, presunto responsable de haber apuñalado al alumno de la escuela secundaria.

¿Cuál es el estado de salud del menor apuñalado en secundaria de Tláhuac?

La madre explicó la forma en que supo de la situación de su hijo. "Yo nada más recibo una llamada de un familiar que mi hijo estaba tirado en la calle", indicó la mujer.

Al llegar al sitio, la escena impactó a la familia por la condición del joven en a las afueras de la escuela secundaria ubicada en Tláhuac. Según la mujer, el auxilio ocurrió de forma rápida luego de que le avisaron. "Me encuentro que mi hijo estaba tirado en la banqueta ya casi inconsciente", relató la madre.

De acuerdo con los padres, en el hospital los médicos brindaron la atención necesaria desde el ingreso del menor. El reporte de salud indica que el estudiante requiere asistencia para sus funciones vitales en este momento. El padre del menor de edad detalló la condición de salud en la unidad de cuidados. "Está todavía un poco delicado... lo tienen intubado, está delicado, pero estable", precisó el padre.

Antes de la intervención médica, el joven proporcionó datos a sus padres sobre lo que su agresor usó para atacar. Según el padre, el menor describió la forma en que el atacante portaba el objeto durante la riña. El padre recordó la plática que sostuvo con su hijo antes de que lo sedaran. "Mi hijo comenta que (el agresor)... traía la navaja amarrada con un lazo", señaló el padre.

Padres piden pruebas de lo que se ha dicho de su hijo

El padre de familia mostró molestia ante las publicaciones que circulan en plataformas digitales. "desmentir a la gente que según mi hijo ya falleció. Eso es mentira", afirmó el hombre.

Asimismo, los padres aclararon su asistencia a los trámites de la ley. El padre del joven desmintió su ausencia en el juzgado durante los días previos. "Yo estuve ahí, yo estuve en la en la audiencia, yo estuve adentro en la comparecencia", aclaró el padre.

Respecto a la personalidad del estudiante, la familia rechazó los señalamientos de acoso escolar. La madre describió la forma de ser de su hijo en el entorno de la escuela y con sus amistades. "Era un niño tranquilo, reservado... amiguero... era un niño bien", comentó la madre.

El padre del menor también solicitó que las acusaciones en contra del joven cuenten con sustento. Y es que reiteró su disposición para enfrentar la responsabilidad si existen faltas por parte de su hijo. "Si.. hay pruebas, vamos a dar la cara para también enfrentar las cosas", sostuvo el padre.

Padres aseguran que el agresor no iba en la escuela

En relación con el agresor, la familia compartió datos que surgieron durante la audiencia ante la autoridad. El responsable del ataque no pertenece a la comunidad de la escuela secundaria de Tláhuac. "El muchacho no es no es de ahí de la escuela, era un muchacho de fuera", explicó el padre.

Por último, los padres hicieron un llamado a la prevención para evitar otros casos de violencia en las instituciones. La madre pidió la vigilancia constante de las pertenencias de los alumnos en el hogar. "revisemos y estemos a pendiente de que objetos lleven nuestros hijos", recomendó la madre.

