Asesinato de Valeria Márquez 2025: Un Homicidio, Una Transmisión en VIVO ¿Cuántos Detenidos Hay?

El 13 de mayo de 2025, el municipio de Zapopan, Jalisco, registró un caso que conmocionó a todo México, el homicidio de Valeria Márquez, el cual fue captado en video y transmitido en redes sociales.

La joven, quien tenía 23 años de edad, fue asesinada a tiros en el interior de su negocio, un establecimiento, bajo el nombre de Blossom The Beauty Lounge, que se sitúa en la colonia Real del Carmen.

En el momento del ataque, la víctima realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales. En las escenas se escucha que, un hombre entró al local, preguntó por ella y accionó un arma de fuego. El sujeto escapó del sitio tras los disparos. Horas después las autoridades confirmaron la muerte de Valeria Márquez.

Video: Asesinato de Valeria Márquez: Así Fue el Asesinato de la Influencer en Pleno Video en Vivo

Noticia relacionada: Esta Fue la Última Publicación de Vanessa Gurrola, Modelo Ligada a Asesinato de Capo Mexicano

¿Cómo fue el asesinato de Valeria Márquez en una transmisión en VIVO?

Minutos antes de la agresión, Valeria Márquez manifestó inquietud debido a que habían preguntado por ella, incluso mencionó que tenía un mal presentimiento.

Según testimonios, un hombre con el rostro cubierto acudió al negocio para entregar un paquete. Este individuo solicitó que la dueña del local recibiera la entrega en persona.

Por esta razón, la modelo expresó su deseo de retirarse de la estética, pero al final permaneció ahí, decisión que le costó la vida. Poco después de recibir unos obsequios, el agresor ingresó y realizó las detonaciones que terminaron con la vida de la joven de forma instantánea.

Video: Ya declararon Todas las Amigas de la Creadora de Contenido Valeria Márquez

El ramo de flores y el mensaje de perdón

A días del crimen, y sin que hubiera rastros del agresor, el 19 de mayo de 2025 para ser exactos, el salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, volvió a ser el centro de atención, esta vez porque un repartidor de una florería local dejó un ramo de rosas rojas en la entrada del comercio.

Pero no se trataba de cualquier ramo, pues, el arreglo floral contenía una tarjeta con la palabra "perdón". Debido a este hallazgo, la Fiscalía del Estado de Jalisco aseguró las flores y el jarrón para realizar pruebas de dactiloscopia.

El repartidor declaró ante las autoridades que una persona externa contrató el servicio para llevar el presente al lugar del crimen. El personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses buscó huellas en el envase para identificar al remitente.

Video: Ubican Florería que Envió Rosas con la Leyenda ‘Perdón’ a Salón de Belleza de Valeria Márquez

Noticia relacionada: Rasguños, un Video y su Novio: Las Claves de la Caída de Matilda Lily de un Edificio

Investigaciones y testimonios de personas cercanas

Tras el asesinato de Valeria, la Fiscalía de Jalisco inició la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. En este proceso, los agentes de la Policía de Investigación recabaron 30 testimonios de familiares y amigos.

Entre las personas que declararon figura Vivian de la Torre, una amiga de la infancia con quien la víctima se reconcilió semanas antes del crimen. Y es que algunos seguidores de Valeria notaron que, momentos antes del ataque, Vivian le había insistido a Valeria que se quedara en su salón de belleza para esperar un paquete, a pesar de que Valeria había expresado su deseo de irse.

También compareció Erika, empleada del salón de belleza que presenció el ataque. Erika proporcionó detalles específicos para la elaboración de un retrato hablado del autor material del crimen. Además, el fiscal Salvador González de los Santos señaló que analizaron videos de cámaras particulares y del Escudo Urbano C5 para trazar la ruta de escape del responsable.

Video: Estos Son los Avances en la Investigación por el Asesinato de Valeria Márquez en Zapopan

Noticia relacionada: "Quiero Más Haters": Así Fue el Último Video que Publicó Camilo Ochoa, "El Alucín"

¿Cuántos detenidos hay por el asesinato de Valeria Márquez?

A casi ocho meses del asesinato de la tiktoker, la cifra de personas detenidas en México es de cero.

Las autoridades estatales aclararon que todavía no existe un señalamiento directo contra una persona en específico en la investigación local.

Sin embargo, el caso trascendió fronteras cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con este homicidio.

El presunto integrante del CJNG señalado, Ricardo Ruiz Velasco, a quien acusan de ser un “teniente senior del CJNG cercano" a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "el Mencho”.

A Ricardo Ruiz Velasco, lo vinculan con varios crímenes, entre ellos el feminicidio de Valeria Márquez. Según las autoridades de Estados Unidos Ruiz Velasco era la supuesta “pareja sentimental” de Márquez.

El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, confirmó que autoridades estadounidenses realizan una indagatoria sobre este cabecilla criminal. Mientras tanto, en Guadalajara, los restos de Atziri Valeria Márquez López descansan en una lápida de granito blanco.

La exigencia de justicia por parte de familiares y seguidores persiste para evitar la impunidad en este proceso judicial.

Historias relacionadas:

CH