Rasguños, un Video y su Novio: Las Claves de la Caída de Matilda Lily de un Edificio

La justicia de Argentina investiga la muerte de Matilda Lily López Sanzetenea. La joven, una estudiante boliviana de 18 años, falleció el pasado 3 de noviembre tras caer desde un balcón. El hecho ocurrió en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Las autoridades manejan el caso como un presunto feminicidio.

El principal sospechoso, Nahuel Castillo, pareja sentimental de la víctima, quien se encuentra detenido.

Video: Feminicidios en México 2025: Número de Víctimas Registradas Disminuye 22%, Según SESNSP

Noticia relacionada: ¿Cuándo Cae el Pago del Aguinaldo de la Pensión IMSS e ISSSTE?

¿Qué pasó la noche en que Matilda Lily López cayó del balcón?

La tragedia generó conmoción en la capital argentina. Ocurrió después de que la pareja sostuviera una discusión. Los indicios apuntan a que la pelea culminó con la caída de la joven.

Una discusión se desató en el departamento de la joven. El pleito llamó la atención de los residentes y terminó con Matilda cayendo del balcón. Un video del momento, que circula en redes sociales, forma parte de las pruebas del caso.

Tras la caída, la joven sufrió un traumatismo craneoencefálico y múltiples lesiones. Aunque presentaba signos vitales, paramédicos la trasladaron de urgencia a un hospital. Allí fue intervenida quirúrgicamente. Pese a los esfuerzos médicos, la estudiante de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires (UBA) falleció en los primeros minutos del lunes 3 de noviembre.

Los vecinos que presenciaron el incidente avisaron a la policía. Las autoridades acudieron al lugar y detuvieron a Nahuel Castillo, el novio de Matilda.

Debido a que el joven detenido presentaba rasguños visibles en la espalda, las autoridades sospechan de la existencia de un forcejeo o un acto de defensa de la víctima antes de la caída.

El caso, que inició como tentativa de homicidio, fue reformulado a homicidio. Aunque la familia de la víctima pide a las autoridades que ajusten la acusación a feminicidio.

¿Qué dice la familia de Matilda Lily López sobre el crimen?

El padre de la joven, Pablo López, relató su preocupación a medios locales sobre la relación de su hija. Matilda había llegado a Buenos Aires en febrero para iniciar sus estudios. Meses después, comenzó su noviazgo con Castillo, un joven argentino de su misma edad, a quien había conocido en Bolivia.

"Hace dos semanas le dije ‘Mati: por favor, tenés que terminar esa relación... y mira, ahora está en una morgue", dijo el padre de Matilda, en entrevista con el medio argentino, Crónica TV.

"El resultado de la violencia de género es una chica muerta, no hay mucha duda, es un feminicidio", reiteró el padre en la plática con el medio.

El padre de Matilda denunció que su hija pagaba la renta del departamento. Afirmó que Castillo vivía con ella y le pedía dinero, por lo que lo describió como una persona que manipuló a la estudiante.

Pablo López estuvo en Buenos Aires para reclamar los restos y para pedir justicia por la muerte de su hija.

Historias relacionadas:

CH