Mañana Inicia Registro a Pensión Bienestar: ¿Cómo Aseguro Apoyo? Requisitos de Hombres y Mujeres

Este lunes 16 de febrero inicia el registro de la Pensión Bienestar 2026 y para todos los adultos mayores que deseen hacer su inscripción, acá te decimos los requisitos y documentos que necesitan para asegurar el apoyo de la pensión 65 y más y para personas de 60 a 64 años de edad en México.

Fue la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes la encargada de anunciar el calendario de registro de la Pensión Bienestar en febrero 2026, por eso en una nota ya te dijimos cómo ubicar tu módulo del Bienestar más cercano, para que sepas donde te toca hacer tu trámite este mes.

Requisitos para el registro de la Pensión Bienestar 2026

Es importante hace énfasis que el registro de la Pensión para hombres y Mujeres Bienestar se realiza de forma presencial en los módulos del Bienestar. A dicha sede, los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años desde cumplir con los requisitos y tener a la mano los siguientes documentos:

Tener cumplidos los 60 o 65 años de edad en adelante.

Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio, No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

¿Cómo asegurar el apoyo en registro de Pensión Hombres y Mujeres Bienestar 2026?

Al tratarse de un apoyo universal, todas las mujeres de 60 a 64 años y adultos mayores de la Pensión Bienestar que acudan a hacer su registro en febrero 2026 van a ingresar al programa social, solo deben llevar todos los documentos que piden y llenar el Formato Único de Bienestar (FUB), que les será brindado en el módulo.

Este es el registro de la Pensión Bienestar en el 2026, por ello a continuación te compartimos el calendario de inscripciones, pues las incorporaciones se realizarán por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primero apellidos de las mujeres y hombres aspirantes:

Lunes 16 de febrero: Letras A, B, C .

. Martes 17 de febrero: Letras D, E, F, G, H .

. Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M .

. Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R .

. Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z .

. Sábado 21 de febrero: Todas las letras .

. Domingo 22 de febrero: Todas las letras.

