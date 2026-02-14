¿Pago de Mujeres con Bienestar Cae Este 16 de Febrero 2026? Cuándo Dan el Apoyo y Quiénes Cobran

Miles de beneficiarias quieren saber cuándo dan el apoyo de Mujeres con Bienestar 2026 y debido a que se trata del primero depósito del año en el Estado de México (Edomex), acá te decimos si el pago cae este lunes 16 de febrero, las fechas de dispersión y quiénes van a cobrar sus 2,500 pesos en el programa social.

Recién se cumplieron dos años del apoyo que otorga la Secretaría de Bienestar del Estado de México, por eso en una nota ya te dijimos cómo checar tu estatus en Mujeres con Bienestar, para que sepas si sigues dentro del programa para este 2026 o ya fuiste dada de baja.

¿Pago de Mujeres con Bienestar cae el lunes 16 de febrero 2026?

Durante todo el año anterior, la Secretaría de Bienestar del Edomex depositó el apoyo de Mujeres con Bienestar se realizó durante la quincena del segundo bimestre de dispersión. Si no guiamos por eso, es probable que el primer pago del 2026 llegue este lunes 16 de febrero, pero solamente es una posibilidad.

La realidad es que las autoridades no han dado a conocer las fechas de pago oficiales de Mujeres con Bienestar 2026, por eso las beneficiarias deben estar atentas a su app, para que chequen su saldo constantemente.

¿Cuándo dan el apoyo de Mujeres con Bienestar 2026?

El primer depósito de Mujeres con Bienestar llegará entre las fechas del lunes 16 y el viernes 27 de febrero 2026. Durante todo ese lapso, las beneficiarias deben estar pendientes a los siguientes grupos de pago, pues la dispersión se lleva a cabo en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las beneficiarias:

Grupo 1: letra A a la D.

Grupo 2: letra E a la H.

Grupo 3: letra I a la M.

Grupo 4: letra N a la R.

Grupo 5: letra S a la Z.

¿Quiénes cobran el primer pago de Mujeres con Bienestar 2026 Edomex?

Las personas que sí van a cobrar su apoyo de 2,500 pesos del programa Mujeres con Bienestar son todas las beneficiarias que cuentan con su tarjeta activa y que hasta el momento solamente han cobrado la siguiente cantidad de apoyos, según su situación:

Beneficiarias que viven en zonas rurales , aún no cumplen dos años dentro del programa o todavía no cobran un total de 12 depósitos.

, dentro del programa o todavía no cobran un total de 12 depósitos. Mujeres que viven en zonas urbanas, aún no cumplen un año dentro del programa social o todavía no cobran seis pagos completos.

