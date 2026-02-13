Beca Rita Cetina para Primaria en Coahuila: Fecha de Registro y Documentos Necesarios

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la apertura de registros para la beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de educación primaria en todo el país. A partir del 2 al 19 de mazo, cuando se llevarán a cabo asambleas informativas en escuelas públicas para informar a las familias sobre el proceso de solicitud.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la beca Rita Cetina?

Documentos necesarios que deberá presentar el padre, madre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Documentos necesarios que deberá presentar el estudiante:

CURP

Clave del Centro del Trabajo CCT de la Escuela

Se informó el monto de la beca Rita Cetina es de mil 900 pesos bimestrales. Cada escuela se encargará de pegar carteles en el plantel con toda la información necesaria para realizar el trámite.

Suspenden clases en secundaria de Saltillo por fuga de gas

Una fuga de gas registrada en una casa contigua a la secundaria Andrés S. Viesca, ubicada en la colonia Privadas La Torre, generó la movilización de elementos de Protección Civil y del cuerpo de Bomberos.

El incidente ocasionó la suspensión de clases durante el turno vespertino del miércoles, de igual forma, como medida preventiva, fueron desalojados los alumnos del turno matutino, así como docentes y personal administrativo del plantes.

Elementos de Protección Civil realizaron una inspección en el área para localizar el origen de la fuga y controlar la situación. Una vez contenida la contingencia, se informó que no se reportaron personas lesionadas.

