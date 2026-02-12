Muere Mujer Arrollada por Camión de Personal Colonia Miguel Hidalgo en Saltillo

Durante la noche del martes 10 de febrero alrededor de las 22:00 horas, una mujer murió luego de ser atropellada por un camión de transporte de personal en el cruce del bulevar Miguel Hidalgo y la calle 4 en la colonia Miguel Hidalgo en Saltillo.

La víctima fue identificada como Jessica María "N" de 52 años. De acuerdo con la información recabada, la mujer caminaba a su casa ubicada en la colonia Vicente Guerrero y, según testigos, llevaba consigo una carriola en la que recolectaba plástico y aluminio.

Noticia relacionada: Muere Mujer Arrollada por Camión de Transporte de Personal en Saltillo

Testimonios señalan que, al intentar cruzar el bulevar, fue embestida por un camión de personal. Paramédicos acudieron al lugar tras el reporte de emergencia; sin embargo; al revisar a la mujer, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes en el lugar y el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Elementos de la Fiscalía iniciaron las investigaciones correspondientes y recabaron grabaciones de cámaras de seguridad para dar con el paradero del conductor responsable.

Detienen al presunto responsable de arrollar a la mujer

A través de un comunicado, la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, confirmó la detención del presunto responsable de la muerte de una mujer atropellada en la colonia Hidalgo sobre el bulevar principal.

Detienen a Chófer Señalado por Presuntamente Arrollar y Matar a Mujer en Saltillo.

El chófer identificado como, Luis Alejandro "N" de 52 años huyó del lugar pero fue ubicado a las imágenes de las cámaras de seguridad que permitieron ubicar el trayecto del camión de personal.

El presunto responsable fue puesto a disposición de la Fiscalía para que responda por el fallecimiento de la mujer, se dio a conocer que su situación jurídica podría ser más complicada por huir del lugar después del accidente.

Historias recomendadas.