Trailero Vuelca Presuntamente por Exceso de Velocidad en Carretera Los Chorros

La madrugada del miércoles 11 de febrero se registró una volcadura en la carretera Los Chorros, lo que provocó el cierre de la circulación por varias horas en la carretera federal 57.

De acuerdo con los reportes, el accidente involucró a un tráiler que transportaba una caja de carga y se dirigía a Matehuala, procedente de Saltillo. El conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad y terminó volcándose a la altura del kilómetro 233.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento de los hechos y cerraron ambos carriles para realizar labores de limpieza, además de permitir las maniobras de las grúas para retirar el vehículo siniestrado.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) valoraron al conductor, quien presentó únicamente golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Joven muere tras volcar en Cruce Carretero de Acuña

Un trágico accidente vial se registró la mañana del 10 de febrero en Ciudad Acuña, cuando un vehículo volcó en el cruce de las carreteras Santa Eulalia y Corintios dejó como saldo la muerte de un joven de 19 años.

La unidad terminó volcada tras el impacto y el conductor, identificado como Gustavo “N”, perdió la vida en el lugar. Autoridades y cuerpos de emergencia acudieron a la zona, mientras la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes e inició una investigación para determinar las causas del percance.

