Siete Policías Resultan Lesionados Durante Riña en Torreón; Hay 9 Detenidos

La tarde de este martes 10 de febrero se registró un riña entre policías y jóvenes en la colonia Villas Zaragoza, en Torreón, luego de un reporte que solicitaba la presencia de elementos de seguridad por un caso de violencia familiar.

De acuerdo con el informe, un joven habría agredido a la pareja de su padre, por lo que al arribar los oficiales se procedió a su detención. Sin embargo, una vecina intervino en defensa del implicado, agredió verbalmente a los agentes e incitó a más jóvenes a atacarlos.

En el lugar, los sujetos comenzaron a lanzar objetos desde las azoteas y la vía pública, lo que obligó a solicitar el apoyo de más unidades. La agresión dejó como saldo siete policías lesionados, además de daños en la carrocería y accesorios de las patrullas. Finalmente, nueve personas fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público.

Adolescente resulta grave al ser atacado durante riña en Torreón

La noche del 8 de febrero se registró una riña en la colonia San Marcos en Torreón, donde un grupo de personas agredió a motociclistas que circulaban por el sector. De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad, los atacantes lanzaron piedras, provocando que un adolescente resultara gravemente herido.

Noticia relacionada: Menor Sufre Traumatismo Craneoncefálico al Ser Atacado con Piedras en Torreón; Se Reporta Grave

El adolescente, identificado como José “N”, de 16 años, fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece en estado crítico al sufrir traumatismo craneoencefálico, su estado de salud se reporta como delicado.

Historias recomendadas: