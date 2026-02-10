Sujeto Roba Juguetes y Zapatos a Niños de Bajos Recursos en Torreón

El pasado viernes 6 de febrero, un grupo de scouts de la Plaza del Eco, en la colonia Ampliación Los Ángeles de Torreón, fue víctima del robo de juguetes, zapatos y otros artículos que serían entregados a niños de escasos recursos del poblado Pozo de Calvo.

Juan Antonio Romero, jefe del grupo scout, señaló que desde diciembre habían recaudado juguetes, ropa y calzado donados por padres de familia, sin embargo, el sábado se dieron cuenta de que la bodega donde los resguardaban había sido forzada y los objetos sustraídos.

A través de cámaras de videovigilancia de un vecino del sector, se logró identificar al presunto responsable de ingresar al lugar. Vecinos destacaron que no es la primera vez que ocurren robos en la zona, por lo que solicitaron mayor vigilancia durante la noche para prevenir más actos delictivos.

Teníamos una fecha prometida, ya nos estaban esperando, vamos a tener que programar otra vez la visita

Hombre resulta herido con arma blanca al impedir robo en Joyas del Desierto en Torreón

Un hombre resultó lesionado con un objeto punzocortante luego de intentar impedir un robo en las inmediaciones de su domicilio, en la colonia Joyas del Desierto, al oriente de Torreón. El ataque ocurrió la mañana del 16 de enero, cuando el afectado intervino al notar la presencia sospechosa de un sujeto.

Durante el forcejeo, el presunto agresor lo hirió en la pierna derecha antes de escapar del lugar. La víctima acudió por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

