Secretaría de Salud Confirma Primera Muerte por Sarampión en Niño en Durango

La Secretaría de Salud del Estado de Durango confirmó el primer fallecimiento por sarampión en la entidad. De acuerdo con el reporte, se trató de un niño de ocho años que viajó con su familia al estado de Sinaloa, donde presuntamente se contagió.

Fue hasta su regreso a Mezquital, Durango, cuando presentó fiebre durante cinco días y fue atendido inicialmente en una clínica integral. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde ingresó en un estado de gravedad avanzado.

Moisés Nájera, secretario de Salud del Estado de Durango, informó que el menor llegó en estado crítico, con ciertas comorbilidades, y falleció la mañana de este martes 10 de febrero, convirtiéndose en el primer deceso registrado por sarampión en Durango. Señaló que la familia del paciente es jornalera y que el contagio se habría originado durante su estancia en Sinaloa.

Durango registra 22 casos de sarampión

La dependencia estatal mantiene un registro de 22 casos confirmados de sarampión en la entidad. Los más recientes corresponden a jóvenes de 2, 17 y 19 años de edad. Los municipios con casos confirmados incluyen Tlahualilo, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Durango capital.

En la Región Laguna, el doctor Pedro Antonio Facio Torres, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, explicó que en cada caso se ha implementado el cerco epidemiológico correspondiente para frenar la cadena de contagios. Indicó que en la zona solo se ha confirmado un caso positivo, además de que se realizaron bloqueos vacunales tras un caso sospechoso atendido por el IMSS.

Hasta hace unos días, la Secretaría de Salud confirmó la disponibilidad de 10 mil dosis de la vacuna contra el sarampión, lo que generó largas filas en los centros de vacunación. Sin embargo, algunos ciudadanos señalaron que no fueron atendidos al acudir por la dosis.

Las autoridades recordaron que menores de seis meses y adultos mayores son considerados grupos vulnerables, por lo que exhortaron a la población a vacunarse y completar su esquema. Los horarios de atención en los centros de salud son de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, y sábados y domingos, de 8:00 a 18:00 horas.

Confirman caso de sarampión en bebé en Gómez Palacio

La Jurisdicción Sanitaria Número 2 con sede en Gómez Palacio confirmó un caso de sarampión en una menor de un año con cuatro meses con residencia en la colonia Independencia. La paciente fue atendida en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Autoridades de salud señalaron que se cuentan con suficientes vacunas disponibles e hicieron un llamado a la población para completar sus esquemas de inmunización Asimismo se informó que en la comunidad de Nazareno se descartó un caso sospechoso de esta misma enfermedad.

Síntomas del sarampión

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte prevenible entre niños a nivel mundial. El Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que esta enfermedad puede provocar complicaciones graves, y sus principales síntomas son los siguientes:

Fiebre

Tos

Conjuntivitis

Secreción nasal

Sarpullido rojo en la piel

El sarampión puede causar complicaciones como neumonía, infecciones de oído, diarrea grave e inflamación del cerebro y de sus capas protectoras, además de que puede afectar gravemente a menores de cinco años con alguna condición que debilite el sistema inmunitario.

