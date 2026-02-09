Muere Menor en Accidente de Motocicleta en Gómez Palacio.

Un trágico accidente de motocicleta ocurrió durante la noche del sábado 7 de febrero en la carretera a Jiménez en la ciudad de Gómez Palacio, dejando como saldo, un menor de 14 años sin vida y un adolescente de 16 años gravemente lesionado.

La motocicleta, conducida por el menor de 14 años, circulaba con dirección al periférico Ejército Mexicano cuando ocurrió el percance. Ambos adolescentes viajaban sin casco de seguridad.

Al lugar acudieron paramédicos quienes confirmaron la muerte del menor identificado como Daniel "N" de 14 años y trasladaron al adolescente de 16 años a un hospital para recibir atención médica urgente.

Agentes de la Policía Investigadora de Delitos (PID) y la Vicefiscalía tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el levantamiento del cuerpo el cuál fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Pareja muere en accidente vehicular en bulevar Eulalio Gutiérrez

Durante la madrugada del sábado 7 de febrero, una pareja perdió la vida luego de sufrir un accidente vehicular en la intersección de los bulevares Eulalio Gutiérrez y Valdés Sánchez, en Saltillo, donde la camioneta en la que viajaban se estrelló contra la estructura de un puente.

Según los primeros reportes, el percance habría estado relacionado con el exceso de velocidad y el presunto estado de ebriedad del conductor, lo que provocó el impacto contra un pilar de concreto.

