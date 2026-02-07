Muere Adulto Mayor al Volante Mientras Esperaba el Semáforo en Torreón

La mañana de este martes 7 de febrero, un adulto mayor de 65 años murió, mientras se encontraba esperando la luz del semáforo en el crucero del bulevar Independencia y calle Leona Vicario en Torreón.

Según los reportes el hombre se sintió mal, detuvo la marcha del vehículo y marcó al 911. Un automovilista que transitaba por el sector, notó lo que ocurría realizó otra llamada a los números de emergencia.

Elementos de seguridad y rescate llegaron al lugar y rompieron el vidrio de una de las ventanas para poder rescatar al hombre que permanecía inconsciente, al revisarlo se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales, el occiso fue identificado como Baltazar "N".

Durante varios minutos el tráfico se mantuvo en la zona ya que el vehículo y el cuerpo quedaron sobre los carriles de alta velocidad del bulevar Independencia.

Hallan a mujer sin vida al interior de vehículo en Torreón

Una mujer de 61 años fue encontrada muerta dentro de su automóvil, el cual permanecía detenido en calles de la colonia Latinoamericana de Torreón. La situación llamó la atención de personas cercanas, quienes solicitaron apoyo. Socorristas arribaron al lugar y confirmaron que la conductora ya no presentaba signos vitales, aparentemente por un problema de salud repentino.

Noticia relacionada: Muere Mujer de la Tercera Edad Dentro de su Vehículo en Torreón

Autoridades acudieron para iniciar las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) con el fin de esclarecer la causa del fallecimiento.

Hallan a Mujer Sin Vida Dentro de su Vehículo en Colonia Latinoamericana en Torreón.

Historias recomendadas: