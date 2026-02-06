Muere Mujer al Desmayarse Cuando se Dirigía a su Trabajo en Saltillo

Una mujer de 54 años identificada como Juana María “N” falleció la mañana del 3 de febrero mientras se dirigía a su trabajo en la colonia Valle de Satélite. El hecho fue reportado por vecinos del sector, quienes solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 horas, cuando la mujer caminaba sobre la calle Ateneo Fuentes, en el cruce con la Plaza de las Tres Culturas. De acuerdo con los reportes, Juana María transitaba por la banqueta cuando repentinamente se desvaneció.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y acordonaron el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del fallecimiento y realizó las diligencias correspondientes. De manera preliminar, las autoridades informaron que la causa del deceso habría sido un paro cardíaco fulminante.

Encuentran a hombre sin vida en colonia Croc 1 en Piedras Negras

El 3 de frebrero, un hombre perdió la vida en la vía pública en el cruce de las calles Alejandro García y Netzahualcóyotl en la colonia Croc 1 en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.

Muere Hombre en Vía Pública de Piedras Negras.

Vecinos del sector reportaron los números de emergencia, 911, al observar a una persona inconsciente y con un derrame en la boca. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al hombre identificado como Óscar Hernández "N" de 34 años, quien ya no contaba con signos vitales.

