Atropellan a Mujer de la Tercera Edad que Pedía Ayuda en Bulevar Colosio en Saltillo

Una mujer de la tercera edad que pedía ayuda sobre el camellón del bulevar Colosio en su intersección con el bulevar Eulalio Gutiérrez al norte de Saltillo, sufrió graves lesiones luego de ser atropellada por un vehículo.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo al girar hacia el poniente cuando circulaba por Eulalio Gutiérrez y pretendía incorporarse al bulevar Colosio.

La mujer sufrió al menos tres fracturas en una pierna y daños severos en la cabeza por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital General de Zona Número 2 del Instituto Mexicano (IMSS).

El joven del conductor de la camioneta también fue trasladado a un hospital para recibir atención por golpes en el rostro y en el cuerpo y quedó en calidad de detenido para que responda por la atención de la adulto mayor y los daños al arbotante del semáforo.

Muere hombre en clínica del IMSS tras chocar con vehículo estacionado en Torreón

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), delegación Laguna 1, informó que un hombre de 40 años, identificado como Gerardo "N", murió en las instalaciones de la Clínica 71 del IMSS, luego de sufrir un accidente en motocicleta en la colonia Fidel Velázquez en Torreón.

El percance ocurrió en el cruce del bulevar Ricardo Flores Magón y la calle Manuel Bobadilla, donde el motociclista se impactó contra un vehículo estacionado. Posteriormente, fue trasladado al hospital por sus propios medios, pero debido a un traumatismo craneoencefálico severo perdió la vida horas después.

