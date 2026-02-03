Muere Hombre al Chocar Contra Vehículo Estacionado en Torreón

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), delegación Laguna 1, informó que un hombre de 40 años identificado como Gerardo Daniel, murió en las instalaciones de la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) después de sufrir un accidente en motocicleta en la colonia Fidel Velázquez en Torreón.

El accidente ocurrió en la intersección del bulevar Ricardo Flores Magón y la calle Manuel Bobadilla, donde Gerardo Daniel se impactó contra un vehículo estacionado, fue trasladado al hospital por sus propios medios y diagnosticado con traumatismo craneoencefálico severo, lesión que posteriormente le provocó la muerte.

Motociclista Muere al Chocar con Vehículo Estacionado en Torreón.

Este es el tercer deceso por accidente vial en Torreón en lo que va del año, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Dirección de Tránsito tiene conocimiento de dos percances con saldo fatal reportados en lo que va del año y la Fiscalía confirmó el tercer fallecimiento.

Muere mujer tras accidente en motocicleta en Gómez Palacio

Una mujer murió luego de un accidente de motocicleta registrado la tarde del 2 de febrero en la carretera que comunica del ejido Las Lagartijas al ejido La Popular en Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la motocicleta perdió el control y se impactó contra un vehículo que transitaba en sentido contrario. Paramédicos trasladaron a los tripulantes para su atención médica, sin embargo, la mujer, identificada como Berenice “N”, falleció minutos después a consecuencia de las lesiones sufridas.

