Localizan a Hombre Muerto al Interior de Casa en Colonia Miguel Alemán en Torreón

Un hombre fue localizado sin vida al interior de su casa ubicada en la calle 5 de Diciembre en la colonia Miguel Alemán en Torreón. El ahora occiso fue identificado como Jesús, de 57 años de edad, quien ya se encontraba en estado de descomposición.

Fueron vecinos quienes dieron aviso a su hermana, luego de percatarse de los fuertes olores fétidos que provenían del interior del domicilio. De manera preliminar, se informó que el deceso se debió a causas naturales. El cuerpo del occiso fue trasladado a una funeraria de la localidad.

Localizan a mujer de la tercera edad sin vida dentro de casa en Torreón

Durante la tarde del 30 de enero, autoridades localizaron el cuerpo sin vida de una mujer al interior de una casa ubicada sobre el bulevar Revolución en la ciudad de Torreón, Coahuila.

El hallazgo ocurrió tras el llamado de un familiar que solicitó apoyo de emergencia al no obtener respuesta en el domicilio. En el lugar se detectaron indicios de que la mujer llevaba varios días sin vida y se indicó que padecía una enfermedad, por lo que no se descartó que el deceso hubiera ocurrido por causas naturales.

