Encuentran a Mujer Inconsciente en Vía Pública de Torreón; Habría Sido Abandonada por su Pareja

Durante la madrugada del pasado domingo 1 de febrero, una joven de 18 años, identificada como María Fernanda “N”, fue encontrada inconsciente en calles del ejido Los Arenales en Torreón. Vecinos del lugar la localizaron y dieron aviso a las autoridades.

Según testigos, la joven se encontraba con su pareja al momento del incidente, sin embargo, el sujeto se retiró del lugar al notar la presencia de los vecinos, dejando a María "N" tendida sobre el pavimento. La joven presentaba signos de agresión física y fue encontrada en estado de inconsciencia.

Por la tarde del mismo domingo, en la colonia Los Agaves, sobre la calle Primero de la Lima, otra mujer fue agredida a golpes. Familiares de la víctima la trasladaron por su cuenta a un hospital para que recibiera atención médica, sin esperar la llegada de las autoridades.

Hallan a Mujer Inconsciente en Ejido Los Arenales en Torreón.

Ambos incidentes generaron preocupación entre la comunidad, al tratarse de casos de violencia contra mujeres que fueron abandonadas en la vía pública sin recibir atención inmediata.

Encuentran a mujer golpeada en bulevar de Torreón

Una mujer de 54 años fue encontrada con diversas lesiones durante la madrugada del 25 de enero en el cruce del bulevar Águila Nacional y la avenida Melchor Ocampo, en Torreón. La víctima señaló que las heridas habrían sido provocadas por su pareja.

Personas que transitaban por el lugar solicitaron apoyo de los servicios de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja la atendieron y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

