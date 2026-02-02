Detienen a Presuntos Responsables de Robo de Medio Millón de Pesos en Viñedos en Torreón

Una movilización de corporaciones de seguridad se registró en una plaza comercial del sector Viñedos en Torreón, luego de que una mujer reportara haber sido víctima de un robo.

La afectada señaló que presuntamente fue despojada de una bolsa con 500 mil pesos, por lo que autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y recabaron información mediante cámaras de videovigilancia de la zona. El caso quedó bajo investigación tras informarse que la mujer presentaría la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Detienen a presuntos responsables

El Fiscal General del Estado de Coahuila (FGEC), Federico Fernández, informó que fueron detenidos los presuntos responsables del robo de medio millón de pesos que ocurrió el pasado viernes en el sector Residencial Viñedos.

El fiscal mencionó que inmediatamente se activó el protocolo de investigación y se generaron líneas, en las que se logró dar con el paradero de dos presuntos responsables.

Se informó que de acuerdo a las declaraciones de uno de los implicados, se podría determinar la participación de al menos dos personas más que estarían involucrados en el robo.

Policía de Torreón ofrece apoyo para traslado de grandes cantidades de dinero

Luego del robo que se suscitó el pasado viernes en la colonia Viñedos de Torreón en donde a una mujer le fueron despojados 500 mil pesos, el director de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Flores, comentó que la ciudadanía puede contar con el apoyo de los elementos de la policía para mover o retirar grandes cantidades de dinero del banco.

Aunque mencionó que hasta el momento ninguna persona ha pedido el apoyo a Seguridad Pública para una situación como esta, la dependencia esta abierta a ayudar a quien lo solicite.

