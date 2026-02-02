Motociclista Muere al Ser Embestido por Camión de Valores en Saltillo

Un motociclista murió embestido por un camión de traslado de valores la mañana de este lunes 2 de febrero en el cruce de los bulevares Isidro López y Nazario Ortíz al norte de Saltillo.

El percance se registró alrededor de las 7:00 horas, de acuerdo con la información que proporcionó una automovilista que transitaba por la zona, el motociclista que circulaba por el bulevar Nazario Ortiz, se pasó la luz roja del semáforo, por lo que fue impactado del costado derecho por un camión.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron a atender al motociclista que quedó en el pavimento, pero sólo confirmaron el deceso de quien fue identificado como Francisco Martin Cadena de 50 años. Elementos de Tránsito Municipal detuvieron a César "N" de 46 años, conductor del camión de valores.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron las primeras investigaciones; así mismo solicitaron los videos de las cámaras urbanas para deslindar responsabilidades.

El cuerpo del motociclista fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley y determinar las causas de su fallecimiento.

Muere mujer tras accidente volcadura en Acuña, Coahuila

Una mujer de aproximadamente 50 años perdió la vida tras un accidente vial registrado en el libramiento Jesús María Ramón en Acuña, luego de que el vehículo en el que viajaba se saliera del camino y volcara.

Al lugar acudieron corporaciones de seguridad y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de la mujer. Dos hombres que viajaban en la unidad resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

