Muere Menor tras Accidente en Colonia Francisco Villa en Torreón

Un menor de 16 años murió luego de resultar lesionado en un accidente vial registrado la mañana del domingo 25 de enero, en la intersección de las calles Xochicalco y Canal Quetzalcóatl en la colonia Francisco Villa, luego de que un taxi realizara un corte de circulación a la motocicleta que conducía.

El adolescente fue identificado como Juan Samir Chairez Romero, quien al momento del percance no portaba casco de seguridad ni placas en la motocicleta. Tras el impacto, sufrió múltiples golpes en el cuerpo, principalmente en la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron de emergencia al adolescente a las instalaciones del Hospital General, donde permaneció internado debido a la gravedad de sus lesiones.

Después de una semana de recibir atención médica, Juan Samir falleció el domingo 1 de febrero a consecuencia de las complicaciones derivadas del accidente. Autoridades informaron que continúan con la búsqueda del conductor del taxi para deslindar responsabilidades.

Muere hombre tras accidente con camión de valores en Saltillo

Un motociclista perdió la vida luego de verse involucrado en un accidente vial registrado la mañana del 2 de febrero en el cruce de los bulevares Isidro López y Nazario Ortiz, al norte de Saltillo. El percance ocurrió cuando el sujeto fue impactado por un camión de valores que circulaba por la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de Francisco Martín Cadena, de 50 años, quien quedó tendido sobre el pavimento. El conductor del camión fue asegurado por autoridades de Tránsito.

