FGE Catea Financiera tras Denuncias por Presunto Fraude en Saltillo

La Fiscalía General del Estado (FGE) cateó y aseguró las instalaciones de una financiera que fue denunciada por más de 20 personas que aseguraron ser víctimas de presunto fraude en Saltillo.

El establecimiento, ubicado en una plaza en el bulevar Venustiano Carranza, fueron colocados con sellos de la fiscalía ya que se presume que podría haber más de 50 personas afectadas.

Catean y Aseguran Financiera por Fraude en Saltillo.

El delegado de la fiscalía en la región sureste, Julio César Loera dio a conocer los objetos que se aseguraron del interior del lugar, así mismo, mencionó que se entrevistaron con siete trabajadores, uno de ellos menores de edad, quienes fueron retenidos temporalmente durante el cateo y entrevistados con fines de investigación.

Denuncian a madre e hijo por presunto inmobilario en Coahuila

Una madre y su hijo fueron señalados por su presunta participación en un fraude relacionado con la venta de terrenos y viviendas en el municipio de Piedras Negras, luego de que varias personas afirmaron haber sido engañadas en operaciones inmobiliarias.

Noticia relacionada: Denuncian a Madre e Hijo por Presunto Fraude en Coahuila; Vendieron la Misma Casa Varias Veces

De acuerdo con las investigaciones, la madre y su hijo habrían los mismos terrenos y casas a distintos compradores, lo que derivó en al menos ocho denuncias formales. Las autoridades continuaron con el proceso legal correspondiente y tomaron declaración a los implicados.

Historias recomendadas: