Muere Mujer tras Choque Frontal en Carretera de Gómez Palacio

La tarde de este lunes 2 de febrero, una mujer perdió la vida tras un accidente de motocicleta registrado en la carretera que comunica del ejido Las Lagartijas al ejido La Popular en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas, cuando Berenice "N" de 33 años de edad, viajaba como acompañante a bordo de una motocicleta conducida por Fernando “N”, de 41 años.

De acuerdo con la información preliminar, a unos metros antes de llegar al ejido La Popular, un vehículo que circulaba en el mismo sentido les habría cerrado el paso, provocando que el conductor perdiera el control de la unidad. La motocicleta invadió el carril contrario y se impactó de frente contra un automóvil conducido por Javier “N”, de 37 años.

Al lugar acudieron agentes de Tránsito, quienes tomaron conocimiento del accidente y pusieron a disposición las unidades involucradas y a los conductores. Fernando “N” fue trasladado a la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención médica, al igual que Berenice Martínez Ramírez, quien minutos después falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

Muere adolescente al chocar con taxi en Torreón

Un adolescente de 16 años perdió la vida tras las lesiones sufridas en un accidente vial ocurrido la mañana del 25 de enero, en el cruce de las calles Xochicalco y Canal Quetzalcóatl en la colonia Francisco Villa. El percance se registró cuando un taxi presuntamente realizó un corte de circulación a la motocicleta que conducía el menor.

Noticia relacionada: Muere Menor tras Accidente en Colonia Francisco Villa en Torreón

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital General, donde permaneció internado debido a la gravedad de las lesiones, principalmente en la cabeza. Sin embargo, luego de varios días de atención médica, falleció el domingo 1 de febrero.

Historias recomendadas: