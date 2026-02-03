Muere Mujer de la Tercera Edad Dentro de su Vehículo en Torreón

Una mujer de la tercera edad de 61 años, identificada como Micaela “N”, murió al interior de su vehículo en la intersección de la calle Aztlán y Venezuela en la colonia Latinoamericana de Torreón, durante el lunes 2 de febrero.

De acuerdo con testigos, la mujer se detuvo en el sitio y no descendió del automóvil, lo que generó la alerta a las autoridades, cuando se acercaron al vehículo, encontraron a la adulto mayor inconsciente al volante. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, presuntamente a causa de un infarto.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicó la necropsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Un hombre de 64 años fue localizado sin vida al interior de una casa ubicada en la colonia Ampliación La Rosita en Torreón. El cuerpo fue encontrado flotando en la alberca del domicilio.

Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio, donde confirmaron el fallecimiento del adulto mayor. Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

