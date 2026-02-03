Localizan Cráneo Humano en un Predio de Nava, Coahuila

Elementos de la Guardia Nacional localizaron un cráneo humano en un predio del municipio de Nava luego de que una persona le informara sobre el hallazgo durante un recorrido de prevención y vigilancia.

Autoridades Investigan Hallazgo de Cráneo Humano en Predio de Nava.

Agentes de Investigación Criminal (AIC) y peritos acudieron al lugar para iniciar los protocolos de levantamiento de los restos óseos. De manera visible, el cráneo no presenta lesiones, sin embargo, se aplicará el protocolo para determinar si exista alguna evidencia de trauma o lesión.

El delegado de la fiscalía, Rigoberto Rodríguez Ríos, indico que posiblemente los restos tengan varios años de antigüedad. Las autoridades esperan los resultados de las pruebas para descartar o confirmar si se trata de alguna persona desaparecida.

Grupo Vida encuentra restos óseos en predio de Matamoros

El pasado 9 de enero integrantes del colectivo Grupo Vida realizaron una jornada de búsqueda en un predio del municipio de Matamoros, Coahuila, luego de recibir dos reportes anónimos que alertaban sobre la posible presencia de restos humanos en el lugar.

Durante la inspección, integrantes del colectivo estuvieron acompañados por personal especializado y autoridades investigadoras, quienes aseguraron varias piezas óseas para su análisis. De acuerdo con la información recabada, en el sitio anteriormente se sacrificaban animales, por lo que será mediante estudios periciales que se determine si los restos corresponden a seres humanos.

