Catean Tienda de Cannabis en Saltillo; Presuntamente Vendían a Menores

Elementos de la Policía del Estado, en coordinación con el Ejército Mexicano y el Grupo de Reacción Especial Coahuila (GREC), llevaron a cabo un cateo en un dispensario cannábico, el operativo estuvo encabezado por la Fiscalía General de Coahuila (FGEC) en la ciudad de Saltillo.

El operativo se realizó la tarde de este jueves 5 de febrero, alrededor de las 15:00 horas, en un local ubicado en el cruce del bulevar Valdés Sánchez y la calle Semillita. De acuerdo con los reportes, el establecimiento se dedicaba a la venta controlada de estupefacientes.

La intervención se efectuó luego de diversas denuncias que señalaban que el lugar presuntamente comercializaba cantidades superiores a las permitidas y presuntamente vender a menores.

Aseguran droga durante cateo en Piedras Negras

Cuatro personas fueron detenidas, además del aseguramiento de una báscula gramera y droga conocida como cristal durante un cateo realizado en la colonia Privada Blanca en Piedras Negras.

El operativo fue efectuado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Civil de Coahuila y la Guardia Nacional, luego de reportes de vecinos que señalaban que el domicilio era utilizado como venta de narcóticos.

Los detenidos, identificados como Edgar “N”, Eulogio “N”, Tania “N” y Héctor “N”, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación legal.

