Hombre Presuntamente Amenaza con Navaja a Empleado Porque No lo Atendían en Panadería de Torreón

Un hombre fue detenido la noche del miércoles 4 de febrero en el ejido El Águila luego de presuntamente amenazar a con una navaja a un trabajador de una panadería. El incidente ocurrió cuando el sujeto exigía que le vendiera pan.

Según el reporte policial, el agresor se molestó cuando le informaron que no podían atenderlo, fue entonces cuando sacó un arma blanca y comenzó a amenazar a un empleado, quien de inmediato alertó a las autoridades.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al llamado y lograron arrestar a Rómulo "N" de 56 años. Le aseguraron la navaja y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para que enfrente los cargos correspondientes.

Atacan con navaja a joven en Lerdo

Un joven de 24 años resultó lesionado con un arma blanca luego de una riña registrada la madrugada del 20 de enero en la comunidad de Juan E. García, en el municipio de Lerdo. La agresión ocurrió mientras la víctima convivía con amigos en un establo cercano al Puente El Salitral.

El joven, identificado como Jasiel Hernández Puentes, fue atacado con una navaja por otro hombre que logró darse a la fuga. La víctima dos heridas y fue trasladado al Hospital General de Lerdo para recibir atención médica.

