Confirman Primer Caso de Sarampión en Gómez Palacio
La Jurisdicción Sanitaria Número 2 confirmó el primer caso de sarampión en una niña en Gómez Palacio.
El titular de la Jurisdicción Sanitaria Número 2 con sede en Gómez Palacio, el doctor Pedro Antonio Facio, confirmó un caso de sarampión en una menor de un año con cuatro meses, con domicilio en la colonia Independencia.
El caso fue atendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y hasta el momento, es el único registrado en la Región Laguna dentro del área que cubre esta jurisdicción.
Pedro Antonio Facio exhortó a la población a acudir a vacunarse, ya que existen suficientes dosis disponibles. Señaló que, a nivel nacional, Chihuahua y Jalisco concentran el mayor número de casos de sarampión. Asimismo, informó que en la comunidad de Nazareno se descartó un caso sospechoso de esta misma enfermedad.
Instalarán macrocentro de vacunación en Lerdo
Se dio a conocer que este viernes 6 de febrero a las 9:00 horas, la Jurisdicción Sanitaria Número 2 con sede en Gómez Palacio, instalará un macrocentro de vacunación en el Parque Victoria en Lerdo.
El macrocentro se tendrán todas las vacunas, como las de sarampión, covid-19, influenza, neumococo, entre otras. Las autoridades de salud invitaron a la población en general a revisar sus cartillas de vacunación y acudir para aplicarse las dosis necesarias.
