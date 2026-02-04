Joven Priva de la Libertad a su Novia en Cuatro Ciénegas; Intentaba Llevarla a Monterrey
N+
Una joven fue privada de su libertad por su novio en Cuatro Ciénegas, el hombre intentaba llevar a su pareja a Monterrey.
COMPARTE:
Una joven fue privada de su libertad por su novio en el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Trascendió que el sujeto se encontraba en estado de ebriedad cuando intentó llevársela a Monterrey
Ivonne de 28 años, declaró que su exnovio la subió a la fuerza al vehículo, la amenazó, intentó golpearla y le quitó su teléfono. El agresor identificado como Jhonatan "N" de 29 años se encontraba en estado de ebriedad y le dijo que la llevaría a Nuevo León.
El hombre circulaba por la Carretera Número 30, pero la joven logró reportar el hecho a elementos de la Policía Estatal, quienes iniciaron la persecución y los interceptaron, detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.
Creador de contenido lagunero es privado de la libertad en Monterrey
Javier López, creador de contenido, denunció haber sido víctima de secuestro y agresiones en Monterrey, luego de haber conocido a un sujeto a través de una aplicación de citas. De acuerdo con su testimonio, fue atacado y posteriormente privado de su libertad.
Noticia relacionada: Javier López, Creador de Contenido, Fue Privado de la Libertad por una App; Esto Sabemos
El joven relató que fue trasladado por la fuerza a un anexo, donde permaneció retenido sin su consentimiento. Señaló que la madre del presunto agresor se hizo pasar por su familiar para autorizar el proceso y ser ingresado de manera irregular.
Tras lograr demostrar que no existía ningún vínculo familiar con quienes lo internaron, Javier consiguió salir y pedir ayuda. Además, reportó el robo de sus pertenencias y equipo de trabajo, valuados en aproximadamente 190 mil pesos, por lo que presentó denuncias ante autoridades de Nuevo León y Coahuila.
Historias recomendadas: