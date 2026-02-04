Joven Priva de la Libertad a su Novia en Cuatro Ciénegas; Intentaba Llevarla a Monterrey

Una joven fue privada de su libertad por su novio en el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Trascendió que el sujeto se encontraba en estado de ebriedad cuando intentó llevársela a Monterrey

Ivonne de 28 años, declaró que su exnovio la subió a la fuerza al vehículo, la amenazó, intentó golpearla y le quitó su teléfono. El agresor identificado como Jhonatan "N" de 29 años se encontraba en estado de ebriedad y le dijo que la llevaría a Nuevo León.

El hombre circulaba por la Carretera Número 30, pero la joven logró reportar el hecho a elementos de la Policía Estatal, quienes iniciaron la persecución y los interceptaron, detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Creador de contenido lagunero es privado de la libertad en Monterrey

Javier López, creador de contenido, denunció haber sido víctima de secuestro y agresiones en Monterrey, luego de haber conocido a un sujeto a través de una aplicación de citas. De acuerdo con su testimonio, fue atacado y posteriormente privado de su libertad.

El joven relató que fue trasladado por la fuerza a un anexo, donde permaneció retenido sin su consentimiento. Señaló que la madre del presunto agresor se hizo pasar por su familiar para autorizar el proceso y ser ingresado de manera irregular.

Tras lograr demostrar que no existía ningún vínculo familiar con quienes lo internaron, Javier consiguió salir y pedir ayuda. Además, reportó el robo de sus pertenencias y equipo de trabajo, valuados en aproximadamente 190 mil pesos, por lo que presentó denuncias ante autoridades de Nuevo León y Coahuila.

