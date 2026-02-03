¿Cuál Será la Ruta de la Marcha del 8M en La Laguna y Saltillo?

Colectivos feministas dieron a conocer la ruta de la marcha del 8M 2026, que tendrá como lema “La revolución será feminista”. En su sexta edición, la movilización recorrerá los tres municipios centrales de la Zona Metropolitana de La Laguna.

La Marcha 8M 2026 se desarrollará en el marco del Día Internacional de la Mujer, en la que se espera la participación de cientos de mujeres, de manera simultánea a otras manifestaciones que se llevarán a cabo a nivel nacional.

El recorrido iniciará en el Parque Victoria de Ciudad Lerdo, en punto de las 15:00 horas, desde donde partirá el contingente rumbo a Gómez Palacio por el bulevar Miguel Alemán.

A las 17:00 horas se realizará una parada momentánea en el estacionamiento de un supermercado ubicado en Lerdo, con el objetivo de que más mujeres se integren a la marcha y continuar posteriormente por el mismo bulevar.

Se prevé que a las 18:00 horas el contingente llegue a la Plaza Amor, donde se ubica la réplica de la Torre Eiffel en Gómez Palacio. Alrededor de las 19:00 horas se contempla el paso por la Plaza de Armas, para finalmente concluir el recorrido en la Plaza Mayor, sede final de la movilización.

¿Cuál será la ruta de la marcha del 8M en Saltillo?

Colectivos en defensa de los derechos de las mujeres comenzaron a difundir en redes sociales convocatorias para participar en la organización de la marcha del 8M, la cual se realizará el domingo 8 de marzo a las 16:00 horas.

A través de Facebook, el colectivo “Marcha Feminista 8M 2026 Saltillo” informó que el contingente principal partirá del cruce del bulevar Venustiano Carranza y avenida Universidad, con destino a la Plaza Nueva Tlaxcala.

En las publicaciones difundidas en redes sociales, también se invita a participar a mujeres defensoras de los derechos de las infancias, artistas locales y a quienes deseen integrarse al bloque de seguridad de la movilización.

