Localizan Sin Vida a Hijo Desaparecido de Madre Buscadora de Durango en Zacatecas

Luego de permanecer desaparecido durante dos años, Sergio "N" de 29 años de edad, fue localizado sin vida en el estado de Zacatecas. Sus restos fueron identificados y solicitados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de dicha entidad por personal de la Unidad de Personas Desaparecidas.

La madre del joven, Patricia Hernández, acudió a la Fiscalía del Estado de Durango, donde reconoció a su hijo a través de los tatuajes que presentaba en ambos brazos. De acuerdo con la información, la identificación se realizó tras la revisión de los registros y evidencias disponibles.

Se informó que Sergio se dedicaba al oficio de la albañilería, actividad que lo llevó a trasladarse a Zacatecas con fines laborales. Tras confirmarse la identidad, su madre señaló que continuará formando parte del colectivo Madres Buscadoras, aunque manifestó que no desea dar seguimiento a las investigaciones del caso.

Finalmente, Patricia Hernández hizo un llamado a las madres buscadoras para no perder la esperanza en la localización de sus seres queridos y exhortó a continuar con las labores de búsqueda en la comunidad de Zacatecas.

Autoridades encuentran cráneo humano en Nava

Durante un recorrido de vigilancia, elementos de la Guardia Nacional atendieron el reporte del hallazgo de un cráneo humano en un predio del municipio de Nava. Tras confirmar la localización, se notificó a las autoridades competentes quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Agentes de Investigación Criminal y peritos realizaron el levantamiento de los restos óseos y los trasladaron para su análisis. De manera preliminar, el cráneo no presentaba signos visibles de lesión.

