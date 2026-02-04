Joven Resulta Gravemente Herido tras Ser Atacado con Machete por Menor en Saltillo

Un joven terminó con heridas de gravedad luego de que un menor de edad lo agredió con un machete en la colonia Nueva Tlaxcala al oriente de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Los hechos ocurrieron en un terreno baldío en el cruce de las calles Fabián de Aquino y Bartolomé Chilahuate. El lesionado fue identificado como Alberto de 24 años, quien presentó heridas en la cabeza y la mano, por lo que fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y trasladado al Hospital General.

El agresor de 16 años fue identificado por vecinos del sector, quien huyó del lugar de los hechos por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal colaboraran para dar con su paradero.

Hombre amenaza con machete a su esposa en Torreón

La Policía Municipal de Torreón detuvo a un hombre de 34 años que presuntamente amenazó a su esposa con un machete durante la madrugada de este 27 de enero. El arresto se realizó en la colonia Lázaro Cárdenas después de que la víctima de 40 años pidiera ayuda a los oficiales.

Maribel denunció que su pareja, José Heriberto, la amenazó con el arma blanca durante una discusión. Los agentes localizaron y aseguraron el machete como evidencia en el lugar de los hechos.

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres, donde enfrentará cargos por violencia familiar.

