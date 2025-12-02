Privaron de la Libertad a Javier López, Creador de Contenido; Esto se Sabe

Javier López, reconocido creador de contenido, denunció a través de redes sociales el secuestro y la violencia que sufrió en Monterrey por parte de un sujeto que conoció mediante una aplicación de citas.

Según relató, después de ser fuertemente violentado, Javier fue llevado por la fuerza a un anexo, donde la madre del hombre que lo contactó se hizo pasar falsamente por su madre biológica para autorizar su internamiento. Este acto permitió que lo mantuvieran retenido sin su consentimiento.

Después de varios intentos y gracias a que logró demostrar que las personas que lo internaron no eran sus familiares ni tenían ninguna autoridad sobre él, Javier pudo salir del anexo y solicitar ayuda.

Marcan al teléfono de mi casa, y grito que estoy en el anexo, mi papá escucha mi voz, es de la forma que me pasan el teléfono, le digo todo y después me dejan salir de ahí

Durante esta situación, le fueron robadas todas sus pertenencias, dinero y equipo de trabajo, los cuales en conjunto suman un valor aproximado de 190 mil pesos, afectando tanto su seguridad como su actividad profesional.

Javier López interpone denuncia en Nuevo León y Coahuila

Javier ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC). Ahora espera que, con las pruebas recabadas en contra de la banda involucrada, las autoridades procedan a la detención de los presuntos responsables, a la clausura del anexo donde fue retenido y al análisis de las grabaciones de cámaras de seguridad que documentaron lo sucedido.

Todo esta en la denuncia que se puso en miércoles, en FGJNL y FGEC

