Niño es Atacado con Piedras por Adolescentes Cuando Regresaba a su Casa en Torreón

Un menor de 12 años resultó herido luego de ser atacado con piedras por un grupo de adolescentes en la colonia Veredas La Paz al norte de Torreón, el incidente ocurrió durante la noche del martes 3 de febrero cuando el niño regresaba a casa después de una jornada deportiva.

Otros menores de edad que transitaban por la zona auxiliaron a la víctima y la trasladaron hasta su domicilio para ponerla a salvo con sus familiares, el niño presentaba heridas en el rostro y sangraba, lo que generó alarma entre los vecinos.

Niño es Atacado con Piedras por Adolescentes al Norte de Torreón.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar y brindaron los primeros auxilios al menor. Las autoridades se encuentran investigando los hechos y buscan a los presuntos responsables del ataque.

Detienen a dos personas por presuntamente atacar a menor en Gómez Palacio

Una agresión a un menor de edad se registró en la avenida Madero en la colonia Nuevo Los Álamos de Gómez Palacio durante el 2 de febrero. Según testigos, dos personas, una mujer identificada como Marcela "N" y un hombre, Samuel "N", agredieron al joven, Felipe de 17 años.

La madre del menor, San Juana, reportó el incidente a las autoridades, la mujer relató que los agresores presuntamente habían atacado a su hijo minutos antes de la llegada de la policía.

Noticia relacionada: Adolescente es Agredido en Colonia Nuevo Los Álamos en Gómez Palacio, Hay Dos Detenidos

Gracias a la intervención de las autoridades, los presuntos agresores, Marcela y Samuel, fueron detenidos en el lugar de los hechos. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Historias recomendadas: