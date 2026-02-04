Detienen a Empleado por Entregar Incapacidades Médicas Falsas en su Trabajo en Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a un empleado en Durango por entregar incapacidades médicas falsas en su trabajo. Carlos "N" fue vinculado a proceso por un juez federal luego de comprobarse que presentó licencias apócrifas para justificar sus ausencias laborales.

Noticia relacionada: FGR Detiene a Hombre por Entregar Incapacidades Médicas Falsas en Durango

La investigación reveló que las incapacidades nunca fueron expedidas por ninguna institución de salud autorizada. Al descubrirse el fraude, la empresa presentó la denuncia ante las autoridades federales.

Un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Durango, determinó que hay elementos suficientes para procesar al acusado. Carlos "N" enfrentara el juicio por uso de documento falso, delito que puede implicar varios años de prisión.

Detienen en Durango a mujer por presunto desfalco de 3 MDP

La esposa de Guillermo “N” fue detenida como parte de las investigaciones por un fraude millonario cometido contra exempleados y trabajadores del IMSS, luego de una denuncia que la señalaba por un presunto desfalco de tres millones de pesos.

Arrestan a Mujer Acusada de Presunto Desfalco Millonario en La Laguna.

Autoridades informaron que se acumularon más de 300 denuncias relacionadas con este caso, en el que las víctimas exigieron justicia y la localización del principal señalado, quien habría prometido devolver el dinero invertido con un 50% adicional de ganancia y hasta el momento permanece prófugo.

La detenida enfrenta cargos por fraude específico después de que una víctima invirtiera 3 millones de pesos sin poder recuperarlos. La autoridad judicial dictó prisión preventiva y permanecerá recluida hasta el 29 de abril del 2026.

La Fiscalía de Durango mantiene abiertas más de 125 denuncias relacionadas con este fraude y exhortó a más víctimas a presentar sus denuncias. Las autoridades aseguraron que no habrá impunidad en estos delitos.

Historias recomendadas: